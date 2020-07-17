Правила проезда в автобусах и троллейбусах станут более похожими

Источник материала: Tut.by

В Беларуси хотят изменить правила перевозки пассажиров в городском транспорте. Например, права и обязанности пассажиров троллейбусов и автобусов станут более похожими. Проект постановления правительства вынесли на общественное обсуждение, его можно почитать на форуме Национального правового портала .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обсуждение проекта — с 17 до 27 июля.

Изменения нужны, чтобы подход к перевозкам разными видами транспорта стал единым, сказано в обосновании проекта.

Сейчас правила перевозок в электротранспорте, метро и автомобильном транспорте различаются. Например, есть отличия в правах и обязанностях пассажиров, обязанностях водителя, в том, как должен проводиться контроль оплаты проезда.

Напомним несколько примеров самых неудобных расхождений. Так, по правилам пассажир без билета должен входить в автобус именно в переднюю дверь. В электрическом транспорте по-другому — там пассажир должен оплатить проезд в течение одной остановки, нет требования и по входу в переднюю дверь.

Ранее в «Минсктрансе» признавали, что от таких коллизий страдают и пассажиры, и перевозчики.

«Мы выступаем за то, чтобы устранить различия между правилами для автобусов и троллейбусов и трамваев. Ведь контрольная служба одна, перевозчик — один», — отмечали столичные транспортники в разговоре с TUT.BY в декабре 2019-го.

Сейчас предлагается прописать, чтобы и в электротранспорте пассажир покупал билет до начала поездки, а до следующей остановки — только если в салоне есть кондуктор. Входить в переднюю дверь будут обязаны и безбилетные пассажиры электротранспорта.

В измененных правилах пропишут и новые способы оплаты проезда вроде электронных билетов, которые появились в последнее время.

Пересмотрят правила перевозки ручной клади, урегулируют вопрос досмотра ручной клади пассажиров в метро. Кроме того, уточнят порядок принятия решения, когда человека можно не допустить к поездке.