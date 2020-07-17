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Глусский районный отдел внутренних дел отметил 86 лет со дня образования

17.07.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Глусский районный отдел внутренних дел отметил 86 лет со дня образования

В 1934 году, 13 июля, приказами Народного комиссара внутренних дел БССР из структуры Бобруйской рабоче-крестьянской милиции было выделено и создано отделение рабоче-крестьянской милиции Глусского района, входящее в состав НКВД. Штат глусской милиции неоднократно менялся. В конце 1956 года он составлял 17 человек, это начальник отделения, старший оперуполномоченный БХСС (борьба с хищениями социалистической собственности), старший следователь, старший районный пожарный инспектор, начальник паспортного стола, четыре участковых уполномоченных, три милиционера и обслуживающий персонал. Сегодня отдел внутренних дел включает в себя руководство, криминальную милицию, милицию общественной безопасности, группы тылового и информационного обеспечения, группу режимно-секретной деятельности, финансовую часть.

«Нынешние сотрудники достойно продолжают традиции старших товарищей, днем и ночью стоят на страже порядка, обеспечивая безопасность и спокойствие жителей», — отметил на торжественном мероприятии в честь 86-летия со дня образования Глусского РОВД его начальник Сергей Красавин. Напомнив историю создания отдела, пожелав всем сотрудникам и ветеранам здоровья, благополучия и профессионализма, Сергей Викторович вручил Благодарности РОВД за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности участковому инспектору милиции Николаю Любонцу и инспектору ДПС отделения ГАИ Виктору Старовойтову.

 
 
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В 1934 году, 13 июля, приказами Народного комиссара внутренних дел БССР из структуры Бобруйской рабоче-крестьянской милиции было выделено и создано отделение...
 
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