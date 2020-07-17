«Путем воздушного полета попал в автозак». Айтишнику на велосипеде с того самого фото дали 10 суток

Источник материала: Tut.by

Вторые сутки братья-айтишники Виктор и Александр Кувшиновы, которые случайно встретились в автозаке, сидят в изоляторе на Окрестина. Вчера на суде выяснилось, что указанное в протоколах место задержания (улица Мясникова) находится в 1,5 километрах от реального место задержания (проспект Независимости). Дело отправили на доработку в Московское РУВД. Сегодня бойцы ОМОН просто заявили, что задерживали братьев на проспекте Независимости, ошиблись.



Так задерживали Александра Кувшинова Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Первым слушают дело Александр Кувшинова, он работает в IT-компании Gurtam. Александр находится в изоляторе, откуда его опрашивают по скайпу. Он успел передать, что «сокамерники хорошие, мы здесь нормально обосновались». При этом братьев не выводят на прогулку, им не выдали постельное белье, они вынуждены спать на голых нарах. О таких же нарушениях сообщают и другие арестанты. Ожидалось, что братьев отпустят вчера вечером, после того, как суд отправил дело на доработку, но их оставили в изоляции.

Как и вчера, Александр говорит в суде, что вечером 15 июля приехал на площадь Независимости, чтобы подать жалобу в Центризбирком, который отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Когда ЦИК закрылся, мужчина на велосипеде поехал домой, но поскольку ОМОН оградил пешеходную часть, он сам подъехал к милиционерам, чтобы спросить, может ли он проследовать прямо.



Так Александра заносили в автозак Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Один сотрудник согласился (разрешил проехать — Прим. TUT.BY), но потом командир ОМОН сказал «Забираем!», и меня на велосипеде подняли в автозак, путем воздушного перелета, — пояснил Александр. — Никакого сопротивления при транспортировке меня не оказывал. Я на велосипеде находился, так вместе с ним и взлетел. Никого из сотрудников ОМОН руками я не трогал.

Изначально свидетели-омоновцы, которые задерживали Александр, утверждали, что взяли его на улице Мясникова, 26 (это здание Министерства финансов), однако фееричное задержание попало в объектив фотокамер, на снимках хорошо видно, что бойцы несут на руках Кувшинова на велосипеде, а за спиной — площадь Независимости, рядом — гостиница «Минск» (это проспект Независимости, 11), то есть расстояние между указанным в протоколе местом задержания и фактическим местом задержания 1,5 километра. Инцидент успели снять на видео, видно, что очевидица спрашивает, «за что задержали, он же просто спросил, как проехать».

Как сотрудники ОМОН объясняют такое несовпадение? Выяснить в суде это не удалось. Вчера, как сообщил суду командир ОМОНнаходились в командировке за пределами Минска. Судьявчера вернул дело начальнику Московского РУВД — на доработку. Сегодня дело доработали.

В материалах дела просто изменили адрес, теперь Александр Кувшинова задержали на проспекте Независимости, 11, то есть возле гостиницы «Минск», как мы указывали в материале с прошлого судебного заседания. Кстати, статью TUT.BY в Московском РУВД изучили и приобщили к административному делу.

Дайлида и Понасенко сегодня снова не пришли в суд, они все еще в командировке, но каким-то образом смогли сообщить, что ошиблись с адресом задержания. В остальном, как следует из протоколов, бойцы ошибок не признают. В материалах имеется подтверждение, что милиционеры применили физическую силу к Александру Кувшинову — «сопровождение в служебный автомобиль».

Судья выписал Александру Кувшинову 10 суток ареста, дома остается его супруга и четверо детей.

Также сегодня будет рассмотрено дело его брата Виктора. Его задерживали те же омоновцы, что и Александра. Виктор находился возле Главпочтамта, но в протоколах был также указан адрес Мясникова, 26.