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Актер брестского театра получил 15 суток ареста за акцию. Из ИВС его увезли в больницу

17.07.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Задержанный в Бресте 14 июля после акции солидарности актер брестского театра драмы Денис Сорока получил 15 суток административного ареста. Но в ИВС он пробыл недолго — из изолятора актера увезли в больницу. Накануне Сорока рассказал TUT.BY, что в РОВД к нему применяли физическую силу за то, что он пытался снимать происходящее на телефон.


Денис Сорока во время задержания 14 июля. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Дениса Сороку задержали 14 июля, 16 — привезли в суд. Денис попросил перенести заседание, чтобы он мог заключить договор с адвокатом.

— После задержания я требовал, чтобы мне предоставили адвоката. Мне отказали. Мало того, запретили даже сделать хотя бы один звонок. Мотивировали это тем, что «у нас не Америка», — говорил в суде Денис.

Заседание перенесли на 17 июля. На свободе Денис рассказал корреспонденту TUT.BY, что после задержания к нему применили физическую силу за то, что он пытался снимать в райотделе видео на телефон. Брестчанин собирался на экспертизу, чтобы определить тяжесть полученных телесных повреждений и решить вопрос о привлечении виновных к ответственности. Однако, как рассказал правозащитник Владимир Величкин, сделать это Денису не удалось.

Инцидент в РОВД и новый суд

По словам правозащитника, во время инцидента в РОВД, когда Денис отказался прекратить съемку на телефон, на него накинулись трое — натянули на лицо капюшон от его же байки и «перекрыли возможность дышать». Когда увидели, что из носа и изо рта у того идет кровь, испугались и вызвали скорую, рассказывает Величкин. В больнице сказали, что угрозы для жизни нет и отправили Дениса назад в РУВД.

— По дороге заставили выкинуть защитную маску, которая была в крови, — добавляет Величкин.

Потом был первый суд, поиски адвоката и попытка написать заявление в прокуратуру. Там его принимать отказались.


Денис Сорока в суде. Фото: ПЦ «Весна»

— Сегодня в суде Денис пытался вновь поднять тему, что в РОВД его душили, но судья прервал, что это к делу не относится, сегодня разбирают участие в массовом мероприятии, — рассказывает правозащитник.

После свидетельства милиционера, что Сорока активно участвовал в акции, судья принял решение наказать его 15 сутками административного ареста и актера сразу увезли в ИВС.

Сейчас Денис Сорока находится вновь в больнице: в ИВС ему вновь стало плохо, говорит правозащитник.

Владимир Величкин обращает внимание, что Сорока — единственный, кто сегодня получил сутки ареста, остальным давали административные штрафы от 20 до 30 базовых величин.


Милиционеры, которые выступали сегодня в суде свидетелями. Фото: ПЦ «Весна»

 
Теги: Брест
 
 
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После свидетельства милиционера, что Сорока активно участвовал в акции, судья принял решение наказать его 15 сутками административного ареста и актера сразу...
 
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