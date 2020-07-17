|
Актер брестского театра получил 15 суток ареста за акцию. Из ИВС его увезли в больницу
17.07.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанный в Бресте 14 июля после акции солидарности актер брестского театра драмы Денис Сорока получил 15 суток административного ареста. Но в ИВС он пробыл недолго — из изолятора актера увезли в больницу. Накануне Сорока рассказал TUT.BY, что в РОВД к нему применяли физическую силу за то, что он пытался снимать происходящее на телефон.
Дениса Сороку задержали 14 июля, 16 — привезли в суд. Денис попросил перенести заседание, чтобы он мог заключить договор с адвокатом.
— После задержания я требовал, чтобы мне предоставили адвоката. Мне отказали. Мало того, запретили даже сделать хотя бы один звонок. Мотивировали это тем, что «у нас не Америка», — говорил в суде Денис.
Заседание перенесли на 17 июля. На свободе Денис
Инцидент в РОВД и новый суд
По словам правозащитника, во время инцидента в РОВД, когда Денис отказался прекратить съемку на телефон, на него накинулись трое — натянули на лицо капюшон от его же байки и «перекрыли возможность дышать». Когда увидели, что из носа и изо рта у того идет кровь, испугались и вызвали скорую, рассказывает Величкин. В больнице сказали, что угрозы для жизни нет и отправили Дениса назад в РУВД.
— По дороге заставили выкинуть защитную маску, которая была в крови, — добавляет Величкин.
Потом был первый суд, поиски адвоката и попытка написать заявление в прокуратуру. Там его принимать отказались.
— Сегодня в суде Денис пытался вновь поднять тему, что в РОВД его душили, но судья прервал, что это к делу не относится, сегодня разбирают участие в массовом мероприятии, — рассказывает правозащитник.
После свидетельства милиционера, что Сорока активно участвовал в акции, судья принял решение наказать его 15 сутками административного ареста и актера сразу увезли в ИВС.
Сейчас Денис Сорока находится вновь в больнице: в ИВС ему вновь стало плохо, говорит правозащитник.
Владимир Величкин обращает внимание, что Сорока — единственный, кто сегодня получил сутки ареста, остальным давали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После свидетельства милиционера, что Сорока активно участвовал в акции, судья принял решение наказать его 15 сутками административного ареста и актера сразу...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)