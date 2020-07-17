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Журналист «ГС» Алла Яковлева стала призёром областного этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику

17.07.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Журналист районной газеты «Голос Сенненщины» Алла Яковлева стала призером областного этапа республиканского конкурса Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на лучшую публикацию на экологическую тематику.


Алла Яковлева и Марина Новакович, начальник Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, обсуждают очередную тему для публикаций

 Она заняла третье место в номинации «Наш общий дом» в категории «Профессионалы», отправив для участия цикл материалов по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Оргкомитет принял на рассмотрение 56 работ участников конкурса: очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии  о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды и сохранении памятников природы, которые были опубликованы в республиканских, областных, городских и районных печатных средствах массовой информации

 Организатором конкурса выступил Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

 — Высокая оценка результатов труда коллектива редакции на таком уровне – это всегда приятно, — отмечает наша коллега. — Но главное для нас, журналистов районки, осознание того, что наша работа не напрасна. Своими публикациями мы способствуем бережному отношению к природе, помогаем своим читателям в вопросах наведения порядка на земле.

Лариса МУКОМОЛОВА.

Фото автора.

 

 
 
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Журналист районной газеты «Голос Сенненщины» Алла Яковлева стала призером областного этапа республиканского конкурса Министерства природных ресурсов и...
 
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