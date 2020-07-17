Журналист «ГС» Алла Яковлева стала призёром областного этапа республиканского конкурса на лучшую публикацию на экологическую тематику

Источник материала: Голас Сененшчыны

Журналист районной газеты «Голос Сенненщины» Алла Яковлева стала призером областного этапа республиканского конкурса Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь на лучшую публикацию на экологическую тематику.





Она заняла третье место в номинации «Наш общий дом» в категории «Профессионалы», отправив для участия цикл материалов по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Оргкомитет принял на рассмотрение 56 работ участников конкурса: очерки, статьи, репортажи, обозрения, зарисовки, заметки и комментарии о бережном отношении к природе, наведении порядка на земле, благоустройстве территорий населенных пунктов, обращении с отходами, охране водных ресурсов, атмосферного воздуха, животного и растительного мира, внедрении новых технологий в области охраны окружающей среды и сохранении памятников природы, которые были опубликованы в республиканских, областных, городских и районных печатных средствах массовой информации.

Организатором конкурса выступил Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Высокая оценка результатов труда коллектива редакции на таком уровне – это всегда приятно, — отмечает наша коллега. — Но главное для нас, журналистов районки, осознание того, что наша работа не напрасна. Своими публикациями мы способствуем бережному отношению к природе, помогаем своим читателям в вопросах наведения порядка на земле.

Лариса МУКОМОЛОВА.

Фото автора.