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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как с легкостью убрать волосы с расчески? Пора почистить массажки от скопившихся волос. Голыми руками сделать это довольно проблематично. Есть ли способ ускорить утомительный процесс? Сегодня...

Пора почистить массажки от скопившихся волос. Голыми руками сделать это довольно проблематично. Есть ли способ ускорить утомительный процесс?Сегодня испробуем лайфхаки с палочками для суши, зубочисткой, булавкой и гребнем.1. Палочки для суши длинные и тонкие. Вот почему ими рекомендуют извлекать застрявшие в зубчиках волосы. Таким образом можно почистить расческу любого размера.2. Булавкой делаем то же самое. Хотя поддевать коротким острым предметом волосы не так удобно. И все же дело продвигается.3.Настало время поковыряться зубочисткой в зубчиках массажной щетки. Застрявшие волосы, пусть и не мгновенно, но поднимаются на поверхность.4. А теперь за дело принимается гребешок. Звучит странно, но факт: мы расчесываем расческу. Буквально несколько движений и на массажке ни волоска.1. Палочки для суши с заданием справились на ура. Быстро и чисто.2. Булавка тоже работает, но медленнее. Тут нужно запастись терпением.3. У зубочистки тот же результат. Придется повозиться, но расческа будет тщательно очищена от волос.4. А вот гребень поможет сэкономить время. Буквально несколько секунд и массажка в лучшем виде.