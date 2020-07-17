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Как с легкостью убрать волосы с расчески?

17.07.2020 20:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пора почистить массажки от скопившихся волос. Голыми руками сделать это довольно проблематично. Есть ли способ ускорить утомительный процесс? 

Сегодня испробуем лайфхаки с палочками для суши, зубочисткой, булавкой и гребнем. 

Тестирование

1. Палочки для суши  длинные и тонкие. Вот почему ими рекомендуют извлекать застрявшие в зубчиках волосы. Таким образом можно почистить расческу любого размера.  

2.  Булавкой делаем то же самое. Хотя поддевать коротким острым предметом волосы не так удобно. И все же дело продвигается.

3.Настало время поковыряться зубочисткой в зубчиках массажной щетки. Застрявшие волосы, пусть и не мгновенно, но поднимаются на поверхность. 

4. А теперь за дело принимается гребешок. Звучит странно, но факт: мы расчесываем расческу. Буквально несколько движений и на массажке ни волоска.

Итоги и оценки 

1. Палочки для суши с заданием справились на ура. Быстро и чисто. 

2. Булавка тоже работает, но медленнее. Тут нужно запастись терпением.  

3. У зубочистки тот же результат. Придется повозиться, но расческа будет тщательно очищена от волос. 

4. А вот гребень поможет сэкономить время. Буквально несколько секунд  и массажка в лучшем виде.  

 
 
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Пора почистить массажки от скопившихся волос. Голыми руками сделать это довольно проблематично. Есть ли способ ускорить утомительный процесс?  Сегодня...
 
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