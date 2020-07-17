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Как с легкостью убрать волосы с расчески?
17.07.2020 20:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПора почистить массажки от скопившихся волос. Голыми руками сделать это довольно проблематично. Есть ли способ ускорить утомительный процесс?
Сегодня испробуем лайфхаки с палочками для суши, зубочисткой, булавкой и гребнем.
Тестирование1. Палочки для суши длинные и тонкие. Вот почему ими рекомендуют извлекать застрявшие в зубчиках волосы. Таким образом можно почистить расческу любого размера.
2. Булавкой делаем то же самое. Хотя поддевать коротким острым предметом волосы не так удобно. И все же дело продвигается.
3.Настало время поковыряться зубочисткой в зубчиках массажной щетки. Застрявшие волосы, пусть и не мгновенно, но поднимаются на поверхность.
4. А теперь за дело принимается гребешок. Звучит странно, но факт: мы расчесываем расческу. Буквально несколько движений и на массажке ни волоска.
Итоги и оценки1. Палочки для суши с заданием справились на ура. Быстро и чисто.
2. Булавка тоже работает, но медленнее. Тут нужно запастись терпением.
3. У зубочистки тот же результат. Придется повозиться, но расческа будет тщательно очищена от волос.
4. А вот гребень поможет сэкономить время. Буквально несколько секунд и массажка в лучшем виде.
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Пора почистить массажки от скопившихся волос. Голыми руками сделать это довольно проблематично. Есть ли способ ускорить утомительный процесс? Сегодня...
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