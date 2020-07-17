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Начальник минской милиции объяснил, почему силовики просят не выстраиваться в очереди

17.07.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Силовики не стремятся подавить чужое мнение, а обеспечивают правопорядок и защищают жизни и здоровье граждан. Так начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков объяснил, почему милиционеры просят не выстраиваться в очереди.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Просьбы милиционеров не выстраиваться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает Сеть. Не стремимся подавить чужое мнение — лишь обеспечиваем правопорядок, защищая жизни и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно? — сказал Кубраков, сообщает пресс-служба милиции.

Он также рассказал, что с сотрудниками милиции проводятся инструктажи, на которых руководители разъясняют младшим коллегам алгоритмы действий в сложных ситуациях. Кроме того, за консультацией по бесконфликтному общению милиционеры могут обратиться к психологу.

Кроме того, Кубраков прокомментировал ролики о тренировках силовиков.

— Занятия по физической и огневой подготовке, выбытие по условной тревоге, другие тренировки — наши будни. Напрасно некоторые стараются связать эти действия с какими-то событиями. Комментарии к выложенным в интернете видеозаписям и фото о якобы внеплановых учениях не имеют ничего общего с действительностью.

Очереди этим летом в Минске не редки. 15 июля люди полдня стояли в очереди в ЦИК, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. После завершения работы ЦИК начались задержания. Наблюдались очереди и во время сбора инициативными группами подписей за претендентов, а также к магазину symbal.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Силовики не стремятся подавить чужое мнение, а обеспечивают правопорядок и защищают жизни и здоровье граждан.
 
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