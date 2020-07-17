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Начальник минской милиции объяснил, почему силовики просят не выстраиваться в очереди
17.07.2020 21:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Силовики не стремятся подавить чужое мнение, а обеспечивают правопорядок и защищают жизни и здоровье граждан. Так начальник ГУВД Мингорисполкома генерал-майор милиции Иван Кубраков объяснил, почему милиционеры просят не выстраиваться в очереди.
— Просьбы милиционеров не выстраиваться в очереди и не проводить несанкционированные массовые мероприятия также не стоит трактовать в том ключе, что навязывает Сеть. Не стремимся подавить чужое мнение — лишь обеспечиваем правопорядок, защищая жизни и здоровье граждан. Или одного трагического урока, случившегося на Немиге, нам недостаточно? — сказал Кубраков,
Он также рассказал, что с сотрудниками милиции проводятся инструктажи, на которых руководители разъясняют младшим коллегам алгоритмы действий в сложных ситуациях. Кроме того, за консультацией по бесконфликтному общению милиционеры могут обратиться к психологу.
Кроме того, Кубраков прокомментировал
— Занятия по физической и огневой подготовке, выбытие по условной тревоге, другие тренировки — наши будни. Напрасно некоторые стараются связать эти действия с какими-то событиями. Комментарии к выложенным в интернете видеозаписям и фото о якобы внеплановых учениях не имеют ничего общего с действительностью.
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Силовики не стремятся подавить чужое мнение, а обеспечивают правопорядок и защищают жизни и здоровье граждан.
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