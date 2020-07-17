Гродненца, которого задержали с Тихановским 29 мая, оштрафовали на 30 базовых величин

Источник материала: Tut.by

Судья Лариса Борель в суде Ленинского района 17 июля присудила гродненцу Сергею Колмыкову, который был задержан 29 мая и проходил по «делу Тихановского», штраф в 30 базовых величин (810 рублей) по статье 23.4 КОАП «Неповиновение сотруднику милиции». По другой статье, в которой обвинялся гродненец, — 17.1 КОАП «Мелкое хулиганство» его оправдали, сообщает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Административный процесс в отношении Сергея Колмыкова начался еще 17 июня. Свидетели — сотрудники ОМОНа Сергей Клыжук и Олег Лычагин — рассказали, что 29 мая Колмыкова задерживали в связи с ситуацией, происходящей на Советской площади. Сначала в суде они поясняли, что Колмыков показался им участником событий и при задержании сопротивлялся и выражался нецензурно. В тот день судья не вынесла приговор и отправила материалы дела на доработку.

17 июля после перерыва продолжилось рассмотрение административного дела Сергея Колмыкова. Всех свидетелей опрашивали в суде заново. Свидетели — сотрудники ОМОНа в этот раз уже сказали, что не слышали, чтобы Колмыков ругался матом. Жена обвиняемого — Ирина Колмыкова также на суде была в роли свидетеля. Она рассказала, что Сергей не сопротивлялся и не ругался при задержании. Но новые показания помогли оправдать гродненца только по одной статье — «Мелкое хулиганство».

— Защищался как мог, но все равно виноват, — говорит после суда Сергей Колмыков. — Я привел все доказательства своей невиновности — пригласил свидетелей, но все равно меня наказывают за неповиновение при задержании. Очень неприятно, когда за такое дают штраф 30 базовых величин. Я не знаю, что делать дальше — оспаривать или нет. Но денег на штраф у меня таких пока нет.

Колмыкова оштрафовали на 30 базовых величин (810 рублей).

Напомним, гродненца Сергея Колмыкова задержали в Гродно 29 мая на пикете по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его отпустили 5 июня.

Инцидент на пикете по сбору подписей

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ.

На даче Сергея Тихановского прошел обыск, во время которого были обнаружены 900 тысяч долларов.