|
Вареный омлет с ветчиной, сыром и овощами
18.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем:
Омлеты можно готовить с абсолютно разными комбинациями продуктов. По сути, в него добавляется все то, что есть у вас в холодильнике - от рыбы и мяса до любых овощей и зелени. В кастрюлю набираем воду и ставим на огонь. Жидкости должно быть столько, чтобы пакет с омлетом смог полностью в нее погрузиться. После того как вода закипела, опускаем мешочек. Выставляем таймер на 30 минут и варим омлет.
Омлеты неспроста являются очень популярным блюдом. Состав богат холином, витаминами А, В, и D, микроэлементами, такими как фтор, йод, хлор, железо, медь, сера. Соотношение питательных веществ, характерное для омлета, способствует укреплению и поддержанию эластичности суставов и связок, обеспечивает нормальную проводимость нервных волокон, а также улучшает перистальтику желудка и кишечника.
После выключения плиты аккуратно разрезаем мешочек и выкладываем омлет на тарелку. Подаем горячим.
Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возьмем: 2 куриных яйца, 2 ломтика ветчины, 0,5 стакана натертого твердого сыра; зелень, половину болгарского перца, 1 помидор. 2 яйца солим и перчим по вкусу,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)