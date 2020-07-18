Источник материала: БT

2 куриных яйца,

2 ломтика ветчины,

0,5 стакана натертого твердого сыра;

зелень,

половину болгарского перца,

1 помидор.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вареный омлет с ветчиной, сыром и овощами Возьмем: 2 куриных яйца, 2 ломтика ветчины, 0,5 стакана натертого твердого сыра; зелень, половину болгарского перца, 1 помидор. 2 яйца солим и перчим по вкусу,...

Возьмем:2 яйца солим и перчим по вкусу, взбиваем миксером в пену. Ветчину, перец и помидор режем на мелкие кусочки. В очень плотный пакет всыпаем овощи, мясо и сыр. Туда же вливаем яичную массу. Аккуратно перемешиваем прямо в пакете. Из пакета выпускаем воздух и завязываем пакет очень плотно - можно запаять утюгом.Омлеты можно готовить с абсолютно разными комбинациями продуктов. По сути, в него добавляется все то, что есть у вас в холодильнике - от рыбы и мяса до любых овощей и зелени. В кастрюлю набираем воду и ставим на огонь. Жидкости должно быть столько, чтобы пакет с омлетом смог полностью в нее погрузиться. После того как вода закипела, опускаем мешочек. Выставляем таймер на 30 минут и варим омлет.После выключения плиты аккуратно разрезаем мешочек и выкладываем омлет на тарелку. Подаем горячим.Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.