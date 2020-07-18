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Вареный омлет с ветчиной, сыром и овощами

18.07.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем: 
  • 2 куриных яйца,
  • 2 ломтика ветчины,
  • 0,5 стакана натертого твердого сыра;
  • зелень,
  • половину болгарского перца,
  • 1 помидор.
2 яйца солим и перчим по вкусу, взбиваем миксером в пену. Ветчину, перец и помидор режем на мелкие кусочки. В очень плотный пакет всыпаем овощи,  мясо и сыр. Туда же вливаем яичную массу. Аккуратно перемешиваем прямо в пакете. Из  пакета выпускаем воздух и завязываем пакет очень плотно - можно запаять утюгом. 

Омлеты можно готовить с абсолютно разными комбинациями продуктов. По сути, в него добавляется все то, что есть у вас в холодильнике - от рыбы и мяса до любых овощей и зелени.  В кастрюлю набираем воду и ставим на огонь. Жидкости должно быть столько, чтобы пакет с омлетом смог полностью в нее погрузиться. После того как вода закипела, опускаем мешочек. Выставляем таймер на 30 минут и варим омлет.

Омлеты неспроста являются очень популярным блюдом. Состав богат холином, витаминами А, В, и D, микроэлементами, такими как фтор, йод, хлор, железо, медь, сера. Соотношение питательных веществ, характерное для омлета, способствует укреплению и поддержанию эластичности суставов и связок, обеспечивает нормальную проводимость нервных волокон, а также улучшает перистальтику желудка и кишечника. 

После выключения плиты аккуратно разрезаем мешочек и выкладываем омлет на тарелку. Подаем горячим. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
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Возьмем:  2 куриных яйца, 2 ломтика ветчины, 0,5 стакана натертого твердого сыра; зелень, половину болгарского перца, 1 помидор. 2 яйца солим и перчим по вкусу,...
 
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