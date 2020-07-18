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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все нетабачные никотиносодержащие изделия с сегодняшнего дня подпадают под регулирование на территории нашей страны В Беларуси вступает в силу постановление Совмина, которое вводит ряд ограничений на реализацию этой продукции. Никотиновые смеси без табака теперь не продадут...

В Беларуси вступает в силу постановление Совмина, которое вводит ряд ограничений на реализацию этой продукции. Никотиновые смеси без табака теперь не продадут несовершеннолетним. Также этот товар нельзя будет доставлять курьером, выставлять на рынке и витринах магазинов.В МАРТ заявили, что основная суть постановления - не ограничить продажи, а ввести соответствующее регулирование, чтобы данная продукция не попала в руки несовершеннолетних. Этим указом в Беларуси все никотиновые смеси подпадают под законодательство страны. К слову некурительные вещества с содержанием табака, так называемые снюсы, в Беларуси запрещены с 2015 года.