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Все нетабачные никотиносодержащие изделия с сегодняшнего дня подпадают под регулирование на территории нашей страны

18.07.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси вступает в силу постановление Совмина, которое вводит ряд ограничений на реализацию этой продукции. Никотиновые смеси без табака теперь не продадут несовершеннолетним. Также этот товар нельзя будет доставлять курьером, выставлять на рынке и витринах магазинов.

В МАРТ заявили, что основная суть постановления - не ограничить продажи, а ввести соответствующее регулирование, чтобы данная продукция не попала в руки несовершеннолетних. Этим указом в Беларуси все никотиновые смеси подпадают под законодательство страны. К слову некурительные вещества с содержанием табака, так называемые снюсы, в Беларуси запрещены с 2015 года.

 
 
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В Беларуси вступает в силу постановление Совмина, которое вводит ряд ограничений на реализацию этой продукции. Никотиновые смеси без табака теперь не продадут...
 
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