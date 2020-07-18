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«Это же наша гордость!» Что думает о выборах и за кого пойдет голосовать малая родина Лукашенко

18.07.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Беларусь из телевизора» — так называют агрогородок Александрия в Шкловском районе. Это из-за идеальных дорог, как под линейку скошенной травы, будто кукольных домов и вообще образцово-показательного всего — по крайней мере, внешне. Президент Александр Лукашенко тут бывает часто — вот, например, жил в резиденции два дня, 15 и 16 июля. Но при этом с местными он не встречался ни в одну предвыборную президентскую кампанию. И никто из кандидатов в президенты — тоже. TUT.BY расспросил александрийцев, что они думают о выборах и за кого будут голосовать 9 августа.


Вообще, агрогородок Александрия географически делится на две части. Основная — та, где находятся большинство домов, школа, детский сад, амбулатория, гостиница, спортивный комплекс.

Вторая называется Александрия-2 — на подъезде установлен соответствующий дорожный знак. Ее от основной отделяет железная дорога. Тут есть два десятка жилых домов, общественная баня, спортивная площадка и резиденция Лукашенко, которая ему вообще-то не принадлежит — мы об этом уже рассказывали. Но по документам это все одна Александрия, просто вторая идет как отдельно расположенная улица Родниковая.

Александрия явно отличается от других агрогородков не только наличием президентской резиденции. Или только поэтому и отличается? Как бы там ни было, соседство с резиденцией на жизнь местных, говорят, мало влияет. «Он там, а мы тут — никто никому не мешает».

Среди александрийцев — а их сейчас около 2 тысяч — не так много пенсионеров по сравнению с другими агрогородками и деревнями: примерно четверть, не больше. Большинство же — люди среднего и старше среднего возраста, много молодежи, в том числе приезжей.


— Потому что есть работа — в хозяйстве. Оно же обеспечивает жильем — строит дома для своих специалистов. Есть детский сад и школа. Для развлечений и крупных покупок — Могилев и Орша: они совсем близко, и транспорт ходит регулярно, — объясняют александрийцы.

И рассказывают, что купить недвижимость в Александрии проблемно: очень редко дома теряют владельцев. А если такое и происходит, то их быстро покупают — в основном, местные. Потому что большая часть молодежи остается тут и после учебы, создает семьи, живет и работает. Но и россияне, говорят, приехали, купили участки и осели в Александрии — мол, очень уж им нравится Днепр.

Потому детский сад в Александрии на 75 мест заполнен, школа с 240 учениками — самая многочисленная в районе среди сельских. В бассейн спорткомплекса, говорят, еще нужно постараться попасть — записываются заранее, особенно зимой. Летом у большинства — «огородный фитнес».

«Ня быў бы Лукашэнка тут, мы б так не жылі»


— Раньше Александрия была абыкнавеннай дзярэўняй: гразь, ніякага асфальта. А як стаў наш Аляксандр Грыгорыч прэзідзентам, дык пайшло ўсё па-новаму. І цяперь да астаноўкі ў басаножках іці можна. А раньшэ і астаноўкі той не было — лаўка адна, — вспоминает 82-летняя Прасковья Потапова.

Прасковья Макаровна переехала в тогда еще деревню Александрия в 1973 году — сама она родом из Толочинского района Витебской области. Работала экономистом, бухгалтером в местном хозяйстве — тогда это был колхоз «Днепровский». После несколько раз меняла работу — из-за болезни.

Пенсионерка хорошо помнит, как до первых президентских выборов Лукашенко-депутат часто приезжал в Александрию, интересовался делами хозяйства. И свободно общался с местными: и депутатом, и президентом в 1996 году, когда открывал вновь построенное кирпичное здание Александрийской школы. Рядом с ним, напомним, находится деревянная школа-музей, где учился Лукашенко.
От хаты до резиденции. Что посмотреть туристу на родине президента

— А сійчас он толька на Аляксандрыю ту, другую, прылятает. Я там не была, не дайду ўжо пяшком. Я што хачу сказаць: ня быў бы ён тут, наверна, мы бы так не жылі. Школу ён пастроіў, садзік харошы — рэспубліканскага значэння! — ён сам аткрываў. Дарогі харошыя. Я, напрымер, давольна: пенсію ўвоврэмя палучаю, ёсць газ, вада, каналізацыя. Што яшчэ мне нужна? Пенсія ў мяне нармальная — 550 рублей. Мне хватает, яшчэ і на рамонт які ёсць. Я ўсігда за яго галасавала.


Вертолетная площадка в центре Александрии-2.

— Потому что он местный, ваш?

— Дык канешна! Эта ж наша гордасць, як ні гаварі. Я ў гэтым годзе ездзіла ў санаторый Арлоўскага (в Кировском районе. — TUT.BY). Дык многім было цікава, што я з родзіны прэзідзента.

Прасковья Макаровна говорит, что и в первые президентские выборы участок для голосования был там же, где и сейчас — в Доме культуры. Она и тогда, и после голосовала за Лукашенко.

— Я другіх кандзідатаў не знаю. Чытаць не магу (у женщины серьезное заболевание, связанное со зрением. — TUT.BY), целевізар позна тожэ не магу сматрэць. Вот каб паслушаць эціх кандзідатаў… А хто яго знае, што яны зробяць? Я знаю, што цяпер мы давольны, што мы ціха лажымся і ціха падымаемся, што не баімся па вуліцах хадзіць. А якое тварыцца на Украіне? Во нашы родственнікі прыязджаюць і завідуюць, што ў нас цішына, пакой, дзеці гуляюць харашо. Ну дык лучшэ жыць бяднее, толька цішэ. Не дай бог вайны.

— Но ведь это не значит, что другой президент сразу же развяжет войну.

— А я не знаю. Калі з чалавекам не абшчаешся, ты яго не знаеш. А Лукашэнку мы, тут, знаем.

— Так вы уже определились, за кого в этом году будете голосовать?

— За каго галасаваць, маладым, наверна, лучшэ знаць. А я, наверна, за Лукашэнка.

«Что получаем зарплату на „золотые“ карточки — правда»


За действующего президента будет голосовать и учитель начальных классов Светлана Степанова.

— Я уже определилась, за кого голосовать, и давно. Он много сделал для нас, для школы. Я читала о других кандидатах в СМИ. Но знаете, меня пока все устраивает: стабильность эта, порядок. Да и сам Александр Григорьевич часто приезжает — в школу, в магазине был.

— И вы с ним виделись? Разговаривали?

— Нет, нас не пустили к нему, конечно. Но я его хорошо знаю. Мои родители работали с ним в сельском хозяйстве. А я сама из Рыжковичей.

Рыжковичи — бывший поселок, а теперь часть Шклова. Там на улице Земляничной стоит дом председателя райисполкома, в котором жили супруги Лукашенко, а теперь — новый глава района Александр Титок. Жена Александра Лукашенко Галина Родионовна переехала в новый дом в конце улицы. По соседству — напротив — живут родители жены старшего сына Виктора Лукашенко, Сомовы. На звонок журналиста TUT.BY Галина Родионовна открыла калитку, придерживая, чтобы не выскочил чрезмерно дружелюбный черный лабрадор. Женщина добродушно отказалась от интервью и извинилась. Как оказалось, дом Галины Родионовны — под постоянным наблюдением и фотографировать его даже с улицы запрещено, хотя территория не огорожена, запрещающих или предупреждающих знаков об особо охраняемом объекте нет.

— Он как бы свой человек, и я за него, — продолжает педагог разговор об Александре Лукашенко. — Он нравится мне как человек, нравится его отношение к родине. Он притягивает к себе, вызывает доверие. Честно говоря, даже не интересуюсь другими кандидатами. Ну придет новый человек — и что? А тут хотя бы уже знаешь, к чему стремится человек, и мне этот курс нравится.

Светлана, говорит, застала Александрию еще прежней — «обычной деревней с обычными домами и грязью вместо дорог». Помнит, что напротив ее дома, где сейчас стоят новые коттеджи на улице Молодежной, было болото, ров. И жителей было гораздо меньше. Но вот прошло 22 года — и все изменилось.

— Мой муж тоже за Лукашенко будет голосовать: он считает, при нем хотя бы порядок будет — в Александрии так точно.

Светлана Степанова не так давно была в деревне Рамшино, откуда ее бабушка и дедушка. Там, говорит, осталась пара домиков и «конь не валялся» — никакого сравнения с Александрией.

— Так почему так? Потому что в Александрии президент бывает или потому что в Рамшино делают что-то не так?

— Даже не знаю. Там ведь старики остались, дома заброшены. И сельского хозяйства, наверное, нет. Все забито, заброшено, молодежи некуда идти. Вот часто про Александрию говорят, что мы тут деньги на золотые карточки получаем. А ведь они правда «золотые» — желтого цвета, — смеется учительница. — Мы тут живем как все. Зарплату получаем совершенно обычную — ну, кто как работает, конечно. «По пятьсот» мы, учителя, не получаем, конечно, но близки к этому, если есть и опыт, и нагрузка соответствующая.


Светлана говорит, что некоторые воспринимают Александрию как место, где можно хорошо заработать. Такое сельскохозяйственное Эльдорадо. Но удается не всем — были семьи, которые приезжали и уезжали, потому что у них не все получалось. А вот дети Светланы остались в Александрии и уезжать не собираются.

«Неважно, что мы — родина президента»

Участок для голосования на президентских выборах в этом году будет там же, где и 26 лет назад — в Доме культуры. Он находится по соседству с офисом хозяйства «Александрийское», который тут по старинке называют конторой. Лишь раз избирательный участок переносили в здание Александрийской школы, когда ДК был на ремонте.

— Да у нас выборы проходят как у всех, разве что торговли на избирательном участке нет — рядом работают столовая хозяйства, магазины, — рассказывает TUT.BY учитель химии Александрийской средней школы Валентина Лагутова. — А вот культурная программа есть всегда.

Валентина, говорит, уже не раз входила в состав избирательной комиссии. И 9 августа 2020 года не будет исключением. За кого она будет голосовать, еще не знает — «впереди же еще есть целый месяц и нужно прочесть программы кандидатов».

Валентина и ее коллега, инспектор по кадрам школы Елена Исакова говорят, что с удовольствием бы встретились с кандидатами в президенты — все равно, с какими. Ведь никто, кроме депутатов, с александрийцами ни разу не встречался.


Слева направо: Валентина Лагутова и Елена Исакова.

— Это ведь неважно, что мы родина президента. Мы тут всех хотим послушать. Все-таки каждый имеет право отдать голос за того, за кого хочет, — добавила Валентина Лагутова.

Женщины говорят, что Александр Лукашенко довольно часто бывает в агрогородке. Но не считают, что именно поэтому Александрию приводят в пример остальным как образцово-показательный агрогородок.

— Деньги ведь вкладывают и в другие агрогородки по всей стране — есть же специальная программа. И асфальт хороший, и свежая краска на заборах, и эти туи знаменитые — мне кажется, это уже становится нормой. Другое дело, что мы, наверное, больше поддерживаем этот порядок — мы к этому привыкли, если честно.


Елена Исакова согласно кивает:

— Идешь вот на работу, видишь какую-нибудь бумажку — поднимешь и выбросишь в урну. Это уже автоматически

Женщины смеются, что у местных уже негласное соревнование — у кого перед домом цветов больше и у кого они красивее. Что правда, то правда: сейчас Александрия утопает в лилиях, ромашках, наперстянках.

Поговорить с кем-нибудь из жителей Александрии-2 не удалось — в этот день на Родниковой улице были только сотрудники всевозможных спецслужб: в резиденции был Александр Лукашенко.

По данным Центризбиркома, в 2015 году во время президентских выборов за Александра Лукашенко отдали голоса 95,16% электората Шкловского района, или 20 023 жителей. Это был самый высокий показатель лояльности к президенту во всей Могилевской области.

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Теги: Могилев
 
 
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Александрийцы рассказали про свои «золотые» карточки и про соседство с президентской резиденцией.
 
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