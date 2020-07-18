«Это же наша гордость!» Что думает о выборах и за кого пойдет голосовать малая родина Лукашенко

Источник материала: Tut.by

«Беларусь из телевизора» — так называют агрогородок Александрия в Шкловском районе. Это из-за идеальных дорог, как под линейку скошенной травы, будто кукольных домов и вообще образцово-показательного всего — по крайней мере, внешне. Президент Александр Лукашенко тут бывает часто — вот, например, жил в резиденции два дня, 15 и 16 июля. Но при этом с местными он не встречался ни в одну предвыборную президентскую кампанию. И никто из кандидатов в президенты — тоже. TUT.BY расспросил александрийцев, что они думают о выборах и за кого будут голосовать 9 августа.





Вообще, агрогородок Александрия географически делится на две части. Основная — та, где находятся большинство домов, школа, детский сад, амбулатория, гостиница, спортивный комплекс.

Вторая называется Александрия-2 — на подъезде установлен соответствующий дорожный знак. Ее от основной отделяет железная дорога. Тут есть два десятка жилых домов, общественная баня, спортивная площадка и резиденция Лукашенко, которая ему вообще-то не принадлежит — мы об этом уже рассказывали . Но по документам это все одна Александрия, просто вторая идет как отдельно расположенная улица Родниковая.

Александрия явно отличается от других агрогородков не только наличием президентской резиденции. Или только поэтому и отличается? Как бы там ни было, соседство с резиденцией на жизнь местных, говорят, мало влияет. «Он там, а мы тут — никто никому не мешает».

Среди александрийцев — а их сейчас около 2 тысяч — не так много пенсионеров по сравнению с другими агрогородками и деревнями: примерно четверть, не больше. Большинство же — люди среднего и старше среднего возраста, много молодежи, в том числе приезжей.





— Потому что есть работа — в хозяйстве. Оно же обеспечивает жильем — строит дома для своих специалистов. Есть детский сад и школа. Для развлечений и крупных покупок — Могилев и Орша: они совсем близко, и транспорт ходит регулярно, — объясняют александрийцы.

И рассказывают, что купить недвижимость в Александрии проблемно: очень редко дома теряют владельцев. А если такое и происходит, то их быстро покупают — в основном, местные. Потому что большая часть молодежи остается тут и после учебы, создает семьи, живет и работает. Но и россияне, говорят, приехали, купили участки и осели в Александрии — мол, очень уж им нравится Днепр.

Потому детский сад в Александрии на 75 мест заполнен, школа с 240 учениками — самая многочисленная в районе среди сельских. В бассейн спорткомплекса, говорят, еще нужно постараться попасть — записываются заранее, особенно зимой. Летом у большинства — «огородный фитнес».

«Ня быў бы Лукашэнка тут, мы б так не жылі»





— Раньше Александрия была абыкнавеннай дзярэўняй: гразь, ніякага асфальта. А як стаў наш Аляксандр Грыгорыч прэзідзентам, дык пайшло ўсё па-новаму. І цяперь да астаноўкі ў басаножках іці можна. А раньшэ і астаноўкі той не было — лаўка адна, — вспоминает 82-летняя Прасковья Потапова.

Прасковья Макаровна переехала в тогда еще деревню Александрия в 1973 году — сама она родом из Толочинского района Витебской области. Работала экономистом, бухгалтером в местном хозяйстве — тогда это был колхоз «Днепровский». После несколько раз меняла работу — из-за болезни.

Пенсионерка хорошо помнит, как до первых президентских выборов Лукашенко-депутат часто приезжал в Александрию, интересовался делами хозяйства. И свободно общался с местными: и депутатом, и президентом в 1996 году, когда открывал вновь построенное кирпичное здание Александрийской школы. Рядом с ним, напомним, находится деревянная школа-музей, где учился Лукашенко.

— А сійчас он толька на Аляксандрыю ту, другую, прылятает. Я там не была, не дайду ўжо пяшком. Я што хачу сказаць: ня быў бы ён тут, наверна, мы бы так не жылі. Школу ён пастроіў, садзік харошы — рэспубліканскага значэння! — ён сам аткрываў. Дарогі харошыя. Я, напрымер, давольна: пенсію ўвоврэмя палучаю, ёсць газ, вада, каналізацыя. Што яшчэ мне нужна? Пенсія ў мяне нармальная — 550 рублей. Мне хватает, яшчэ і на рамонт які ёсць. Я ўсігда за яго галасавала.



Вертолетная площадка в центре Александрии-2.

— Потому что он местный, ваш?

— Дык канешна! Эта ж наша гордасць, як ні гаварі. Я ў гэтым годзе ездзіла ў санаторый Арлоўскага (в Кировском районе. — TUT.BY). Дык многім было цікава, што я з родзіны прэзідзента.

Прасковья Макаровна говорит, что и в первые президентские выборы участок для голосования был там же, где и сейчас — в Доме культуры. Она и тогда, и после голосовала за Лукашенко.

— Я другіх кандзідатаў не знаю. Чытаць не магу (у женщины серьезное заболевание, связанное со зрением. — TUT.BY), целевізар позна тожэ не магу сматрэць. Вот каб паслушаць эціх кандзідатаў… А хто яго знае, што яны зробяць? Я знаю, што цяпер мы давольны, што мы ціха лажымся і ціха падымаемся, што не баімся па вуліцах хадзіць. А якое тварыцца на Украіне? Во нашы родственнікі прыязджаюць і завідуюць, што ў нас цішына, пакой, дзеці гуляюць харашо. Ну дык лучшэ жыць бяднее, толька цішэ. Не дай бог вайны.

— Но ведь это не значит, что другой президент сразу же развяжет войну.

— А я не знаю. Калі з чалавекам не абшчаешся, ты яго не знаеш. А Лукашэнку мы, тут, знаем.

— Так вы уже определились, за кого в этом году будете голосовать?

— За каго галасаваць, маладым, наверна, лучшэ знаць. А я, наверна, за Лукашэнка.

«Что получаем зарплату на „золотые“ карточки — правда»





За действующего президента будет голосовать и учитель начальных классов Светлана Степанова.

— Я уже определилась, за кого голосовать, и давно. Он много сделал для нас, для школы. Я читала о других кандидатах в СМИ. Но знаете, меня пока все устраивает: стабильность эта, порядок. Да и сам Александр Григорьевич часто приезжает — в школу, в магазине был.

— И вы с ним виделись? Разговаривали?

— Нет, нас не пустили к нему, конечно. Но я его хорошо знаю. Мои родители работали с ним в сельском хозяйстве. А я сама из Рыжковичей.

Рыжковичи — бывший поселок, а теперь часть Шклова. Там на улице Земляничной стоит дом председателя райисполкома, в котором жили супруги Лукашенко, а теперь — новый глава района Александр Титок . Жена Александра Лукашенко Галина Родионовна переехала в новый дом в конце улицы. По соседству — напротив — живут родители жены старшего сына Виктора Лукашенко, Сомовы. На звонок журналиста TUT.BY Галина Родионовна открыла калитку, придерживая, чтобы не выскочил чрезмерно дружелюбный черный лабрадор. Женщина добродушно отказалась от интервью и извинилась. Как оказалось, дом Галины Родионовны — под постоянным наблюдением и фотографировать его даже с улицы запрещено, хотя территория не огорожена, запрещающих или предупреждающих знаков об особо охраняемом объекте нет.

— Он как бы свой человек, и я за него, — продолжает педагог разговор об Александре Лукашенко. — Он нравится мне как человек, нравится его отношение к родине. Он притягивает к себе, вызывает доверие. Честно говоря, даже не интересуюсь другими кандидатами. Ну придет новый человек — и что? А тут хотя бы уже знаешь, к чему стремится человек, и мне этот курс нравится.

Светлана, говорит, застала Александрию еще прежней — «обычной деревней с обычными домами и грязью вместо дорог». Помнит, что напротив ее дома, где сейчас стоят новые коттеджи на улице Молодежной, было болото, ров. И жителей было гораздо меньше. Но вот прошло 22 года — и все изменилось.

— Мой муж тоже за Лукашенко будет голосовать: он считает, при нем хотя бы порядок будет — в Александрии так точно.

Светлана Степанова не так давно была в деревне Рамшино, откуда ее бабушка и дедушка. Там, говорит, осталась пара домиков и «конь не валялся» — никакого сравнения с Александрией.

— Так почему так? Потому что в Александрии президент бывает или потому что в Рамшино делают что-то не так?

— Даже не знаю. Там ведь старики остались, дома заброшены. И сельского хозяйства, наверное, нет. Все забито, заброшено, молодежи некуда идти. Вот часто про Александрию говорят, что мы тут деньги на золотые карточки получаем. А ведь они правда «золотые» — желтого цвета, — смеется учительница. — Мы тут живем как все. Зарплату получаем совершенно обычную — ну, кто как работает, конечно. «По пятьсот» мы, учителя, не получаем, конечно, но близки к этому, если есть и опыт, и нагрузка соответствующая.





Светлана говорит, что некоторые воспринимают Александрию как место, где можно хорошо заработать. Такое сельскохозяйственное Эльдорадо. Но удается не всем — были семьи, которые приезжали и уезжали, потому что у них не все получалось. А вот дети Светланы остались в Александрии и уезжать не собираются.

«Неважно, что мы — родина президента»

Участок для голосования на президентских выборах в этом году будет там же, где и 26 лет назад — в Доме культуры. Он находится по соседству с офисом хозяйства «Александрийское», который тут по старинке называют конторой. Лишь раз избирательный участок переносили в здание Александрийской школы, когда ДК был на ремонте.

— Да у нас выборы проходят как у всех, разве что торговли на избирательном участке нет — рядом работают столовая хозяйства, магазины, — рассказывает TUT.BY учитель химии Александрийской средней школы Валентина Лагутова. — А вот культурная программа есть всегда.

Валентина, говорит, уже не раз входила в состав избирательной комиссии. И 9 августа 2020 года не будет исключением. За кого она будет голосовать, еще не знает — «впереди же еще есть целый месяц и нужно прочесть программы кандидатов».

Валентина и ее коллега, инспектор по кадрам школы Елена Исакова говорят, что с удовольствием бы встретились с кандидатами в президенты — все равно, с какими. Ведь никто, кроме депутатов, с александрийцами ни разу не встречался.



Слева направо: Валентина Лагутова и Елена Исакова.

— Это ведь неважно, что мы родина президента. Мы тут всех хотим послушать. Все-таки каждый имеет право отдать голос за того, за кого хочет, — добавила Валентина Лагутова.

Женщины говорят, что Александр Лукашенко довольно часто бывает в агрогородке. Но не считают, что именно поэтому Александрию приводят в пример остальным как образцово-показательный агрогородок.

— Деньги ведь вкладывают и в другие агрогородки по всей стране — есть же специальная программа. И асфальт хороший, и свежая краска на заборах, и эти туи знаменитые — мне кажется, это уже становится нормой. Другое дело, что мы, наверное, больше поддерживаем этот порядок — мы к этому привыкли, если честно.





Елена Исакова согласно кивает:

— Идешь вот на работу, видишь какую-нибудь бумажку — поднимешь и выбросишь в урну. Это уже автоматически

Женщины смеются, что у местных уже негласное соревнование — у кого перед домом цветов больше и у кого они красивее. Что правда, то правда: сейчас Александрия утопает в лилиях, ромашках, наперстянках.

Поговорить с кем-нибудь из жителей Александрии-2 не удалось — в этот день на Родниковой улице были только сотрудники всевозможных спецслужб: в резиденции был Александр Лукашенко.

По данным Центризбиркома , в 2015 году во время президентских выборов за Александра Лукашенко отдали голоса 95,16% электората Шкловского района, или 20 023 жителей. Это был самый высокий показатель лояльности к президенту во всей Могилевской области.

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