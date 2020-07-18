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Анатолий Исаченко: Любые перемены должны быть мирными и направленными в первую очередь на благо людей
18.07.2020 14:28 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Любые перемены должны быть мирными и направленными в первую очередь на благо людей". Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики о недопустимости организации несанкционированных мероприятий.
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Анатолий Исаченко: Любые перемены должны быть мирными и направленными в первую очередь на благо людей
"Любые перемены должны быть мирными и направленными в первую очередь на благо людей". Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики о...
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