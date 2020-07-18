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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Амкодор" массово обновляет линейку техники "Амкодор" - перезагрузка. Так можно описать процесс, который проходит сейчас на промышленном предприятии. 12 машин самого различного назначения и компонентная база...

"Амкодор" - перезагрузка. Так можно описать процесс, который проходит сейчас на промышленном предприятии. 12 машин самого различного назначения и компонентная база будет локализована на предприятии в ближайшей перспективе. Сейчас конструкторское бюро ведет разработку новых образцов. Более того, за 5 лет холдинг планирует увеличить объемы производства в 2-3 раза. В это же время на "Амкодоре" столкнулись с проблемой так называемого кадрового голода. На предприятии планируют серьезно обновить линейку лесообрабатывающих машин. Плюс абсолютно новые харвестеры и форварды, продукция для сельского хозяйства, ряд прицепной и техники для обработки урожая.Какие инновации вносят в серийное производство белорусские конструкторы - смотрите проект "На контроле Президента. Локализация в машиностроении" сегодня после "Панорамы".