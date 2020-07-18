ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

"Амкодор" массово обновляет линейку техники

18.07.2020 16:50 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Амкодор" - перезагрузка. Так можно описать процесс, который проходит сейчас на промышленном предприятии. 12 машин самого различного назначения и компонентная база будет локализована на предприятии в ближайшей перспективе. Сейчас конструкторское бюро ведет разработку новых образцов. Более того, за 5 лет холдинг планирует увеличить объемы производства в 2-3 раза. В это же время на "Амкодоре" столкнулись с проблемой так называемого кадрового голода. На предприятии планируют серьезно обновить линейку лесообрабатывающих машин. Плюс абсолютно новые харвестеры и форварды, продукция для сельского хозяйства, ряд прицепной и техники для обработки урожая. 

Какие инновации вносят в серийное производство белорусские конструкторы - смотрите проект "На контроле Президента. Локализация в машиностроении" сегодня после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Амкодор" - перезагрузка. Так можно описать процесс, который проходит сейчас на промышленном предприятии. 12 машин самого различного назначения и компонентная база...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Это же наша гордость!» Что думает о выборах и за кого пойдет голосовать малая родина Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика