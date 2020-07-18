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Украинские силовики изъяли самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет из Беларуси
18.07.2020 13:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В субботу, 18 июля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью самую крупную за последние годы партию контрабандных сигарет — около 130 тыс. пачек. Об этом сообщает
«В ночь на 18 июля, во время оформления на въезд в Украину двух автомобилей „DAF“ и „MAN“ с грузом макулатуры, пограничники обнаружили масштабную контрабанду сигарет. В двойных потолках полуприцепов и двойной стене каждого транспортного средства обнаружены тайники с почти 54 тыс. и более 76 тыс. пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок», — говорится в сообщении.
Водители, граждане Беларуси, привлечены к административной ответственности за нарушение таможенных правил.
Сейчас ведется оценка стоимости сигареты торговой марки Credo, права на которую принадлежат Гродненской табачной фабрике «Неман».
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В субботу, 18 июля, сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили на границе с Беларусью самую крупную за последние годы партию контрабандных...
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