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День молодежи на "Славянском базаре"

18.07.2020 15:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня весь день в распоряжении молодежи развлечения на любой вкус:  фестиваль каверов, турнир по кибер-спорту, дворовые игры. Также праздничный Витебск присоединился к акции "Беларусь помнит. Помним каждого". К Вечному огню на площади Победы возложили цветы. А вечером в городе пройдет молодежный парад. После чего команда из ста человек (а это студенты, спортсмены, работающая молодежь) отправится на поезде в большое путешествие по регионам Беларуси. 

Участники проекта посетят знаковые и памятные места, поучаствуют в открытых диалогах, пообщаются с такими же инициативными и креативными. А уже завтра утром молодежный поезд будет встречать Шклов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сегодня весь день в распоряжении молодежи развлечения на любой вкус:  фестиваль каверов, турнир по кибер-спорту, дворовые игры. Также праздничный Витебск...
 
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