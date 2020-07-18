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Гомельчанин Сергей Кучеров создает эксклюзивные светильники, мебель и предметы интерьера
18.07.2020 18:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГомельчанин Сергей Кучеров разработал авторскую технику прикладного искусства и создает по ней эксклюзивные светильники, мебель и предметы интерьера. Особенность мастерства в том, что шедевры получаются из старых и замысловатых коряг. В работе древесина дуба и акации. А в симбиозе с веревками и обычной мешковиной получаются мини-копии кораблей из легендарных кинолент про пиратов. При этом в водные судна вмонтированы электрические лампы и другие средства освещения.
В мастерской автора побывала Анна Ковалева (видео).
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Гомельчанин Сергей Кучеров разработал авторскую технику прикладного искусства и создает по ней эксклюзивные светильники, мебель и предметы интерьера....
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