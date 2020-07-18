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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый мост через Сож связал два района - Славгородский и Краснопольский На неделе ярким событием в жизни юго-восточных районов Могилевской области стало открытие нового моста через Сож. Он связал сразу два района - Славгородский и...

На неделе ярким событием в жизни юго-восточных районов Могилевской области стало открытие нового моста через Сож. Он связал сразу два района - Славгородский и Краснопольский. И проложил путь к развитию большой территории. Во-первых, Голубого источника - туристической мекки. Агроэкотуризма. И стал отличным дополнением к крупным промышленным проектам, которые уже в этом году стартуют на Славгородчине.- все подробности.