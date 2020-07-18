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Новый мост через Сож связал два района - Славгородский и Краснопольский

18.07.2020 17:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На неделе ярким событием в жизни юго-восточных районов Могилевской области стало открытие нового моста через Сож. Он связал сразу два района - Славгородский и Краснопольский. И проложил путь к развитию большой территории. Во-первых, Голубого источника - туристической мекки. Агроэкотуризма. И стал отличным дополнением к крупным промышленным проектам, которые уже в этом году стартуют на Славгородчине. 

У Андрея Ястребова - все подробности.  

 
 
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На неделе ярким событием в жизни юго-восточных районов Могилевской области стало открытие нового моста через Сож. Он связал сразу два района - Славгородский и...
 
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