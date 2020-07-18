|
Фотофтакт: шпиц и президент. Собачку Лукашенко зовут Умка
18.07.2020 17:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Телеграм-канал «Пул Первого» снова разместил фото Александра Лукашенко с белым шпицем.
— На днях, будучи в Александрии, президент прогулялся к Трофимовой кринице. Шпиц по кличке Умка тоже был, — сообщил телеграм-канал.
Напомним, впервые президент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом пишет телеграм-канал «Пул Первого»
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)