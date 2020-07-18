Фотофтакт: шпиц и президент. Собачку Лукашенко зовут Умка

Источник материала: Tut.by

Телеграм-канал «Пул Первого» снова разместил фото Александра Лукашенко с белым шпицем.

— На днях, будучи в Александрии, президент прогулялся к Трофимовой кринице. Шпиц по кличке Умка тоже был, — сообщил телеграм-канал.



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Напомним, впервые президент появился на публике с белым шпицем на субботнике 25 апреля. Собачка сидела в корзине на поясе у Лукашенко, пока тот сажал саженцы.



Фото пресс-службы президента