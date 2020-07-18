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Первый рекорд жатвы. Тысячу тонн зерна намолотил экипаж в Клецком районе

18.07.2020 20:22 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый рекорд жатвы появился в Минской области! Тысячу тонн зерна намолотил экипаж в Клецком районе.Это комбайнер Сергей Янучок и помощник Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы". Поздравления хлеборобы принимали прямо в поле. Руководство области, района, представители хозяйства и профсоюза приехали с подарками - грамоты, бытовая техника и, конечно, денежное вознаграждение. Главные результаты аграриев еще впереди.
Сейчас в Минской области убрали примерно один 1% площадей. Общий намолот зерна - 23 тысячи тонн.

 
 
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Первый рекорд жатвы появился в Минской области! Тысячу тонн зерна намолотил экипаж в Клецком районе.Это комбайнер Сергей Янучок и помощник Виктор Жуковский из...
 
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