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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первый рекорд жатвы. Тысячу тонн зерна намолотил экипаж в Клецком районе Первый рекорд жатвы появился в Минской области! Тысячу тонн зерна намолотил экипаж в Клецком районе.Это комбайнер Сергей Янучок и помощник Виктор Жуковский из...

Первый рекорд жатвы появился в Минской области! Тысячу тонн зерна намолотил экипаж в Клецком районе.Это комбайнер Сергей Янучок и помощник Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы". Поздравления хлеборобы принимали прямо в поле. Руководство области, района, представители хозяйства и профсоюза приехали с подарками - грамоты, бытовая техника и, конечно, денежное вознаграждение. Главные результаты аграриев еще впереди.Сейчас в Минской области убрали примерно один 1% площадей. Общий намолот зерна - 23 тысячи тонн.