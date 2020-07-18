«Был шквал звонков». Зачем к нам едут россияне: улететь в Турцию и Египет или отдохнуть в санатории

Источник материала: Tut.by

Границы России все еще закрыты. Покидать страну ее граждане могут, только если их поездка связана с учебой, уходом за родственников или лечением. 12 июля в американском издании Bloomberg появилась информация о том, что граждане России стали массово бронировать белорусские санатории, чтобы таким образом выехать из страны, сесть в Минске на самолет и улететь на отдых в Турцию или Египет. Интерес со стороны россиян, рассказывают белорусские туроператоры, действительно был высоким, однако до реальных бронирований доходили единицы. А вот в белорусских санаториях их действительно сейчас немало, но еще больше — самих белорусов.



Фото: Reuters

Во время пандемии COVID-19 Беларусь не закрывала свои границы, что стало спасением для многих жителей соседних государств. Как мы уже писали, возможностью улететь в страны Европы через минский аэропорт пользовались украинцы, которые ехали на сезонные работы в Германию и Финляндию, а также россияне с видом на жительство в ЕС или те, кто ехал туда по работе.

1 июля из Беларуси вылетел первый чартерный рейс на курорты Турции. На следующий день туристы полетели на отдых в Египет. В это время границы для россиян по-прежнему оставались закрытыми.

Юрий Сурков, коммерческий директор компании Travel House, рассказывает: после старта полетных программ в Турцию и Египет туроператор получил шквал звонков и сообщений от граждан России.

— Многие ждали новостей о старте полетных программ из Беларуси. Когда первые рейсы успешно состоялись, жители России начали активно интересоваться возможностью приобрести тур из Беларуси.

В первую декаду июля, рассказывает Юрий Сурков, специалисты агентства получали десятки запросов от граждан России.

— Если бы конвертация обращений в реальные бронирования была среднестатистической для нашей компании, то как минимум 40 процентов пассажиров на рейсах составили бы россияне.

Однако до реальных бронирований, продолжает Юрий, дошли единицы. И на это есть несколько причин.

— Во-первых, добраться до аэропорта вылета довольно сложно, поскольку регулярное железнодорожное и авиасообщение между Беларусью и Россией сейчас прекращено. Во-вторых, чтобы выехать за пределы страны, россияне должны забронировать и оплатить санаторий. Многие с опаской относятся к этому варианту, который, к тому же, будет стоить недешево.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сейчас, по оценкам компании Tavel House, число граждан России на рейсах в Турции не превышает 4%.

— Многим россиянам тяжело представить себе летний сезон без отдыха в Турции. Кто-то рискует, бронирует санатории и добирается до Минска. Но таких — к сожалению или счастью — единицы. Да, действительно, есть смелые и решительные люди, которые готовы на такие логистические и финансовые сложности. Но их, понятное дело, совсем немного.

Сейчас, говорит Юрий Сурков, спрос со стороны россиян на вылеты из Беларуси значительно снизился.

— Российские и турецкие официальные лица сделали заявления, что ведутся переговоры об открытии авиасообщения с Турцией, после этого волна спроса моментально схлынула. Конкретные даты пока не названы, ничего не ясно, тем не менее, многие ждут прояснения ситуации. Люди не хотят рисковать, и большинство просто ждет.

Кроме этого, говорит Юрий Сурков, такие страны как Доминиканы, Куба, Таиланд и Мальдивы говорят о планах открыть авиасообщение с Россией.

— Поэтому туристический поток из России может распределиться. Проще выбрать Кубу из Москвы, чем Турцию из Минска. Однако в этом есть позитивный для нас момент: в условиях «дефицита» стран для отдыха, все больше и больше жителей соседней страны считают таковой Беларусь. Мы фиксируем многократный рост спроса на наши санатории.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В начале июля туроператор TEZ TOUR также зафиксировал высокий спрос на полеты в Турцию и Египет из Минска.

— После возобновления полетной программы из Беларуси мы получали многочисленные запросы относительно возможности бронирования туров для иностранных граждан, в том числе и граждан России в Турцию и Египет. Официально запретов на въезд на территорию этих стран для граждан России нет.

По информации туроператора, в июле количество граждан России, которые вылетают из городов Беларуси, в среднем составляет 3% в Турцию и 6% — в Египет.

— Для сравнения — ранее количество граждан Российской Федерации на рейсах в Египет с вылетом из аэропортов Беларуси составляло 15−25%. Но сейчас мы предполагаем, что основным сдерживающим фактором являются ограничения по выезду за пределы РФ для самих граждан РФ. Поэтому воспользоваться возможностью вылететь из Беларуси на курорты Турции и Египта смогли те, кто уже находился в моменте на территории Беларуси.

Что говорят в санаториях?

По словам Дениса Бежка, начальника управления сервисных услуг и обслуживания санатория «Юность», сейчас их санаторий заполнен полностью. Примерно 40 процентов гостей — это граждане России.

Пользуются ли они возможностью выехать в Беларусь на лечение, чтобы потом улететь на отдых к морю? Денис Бежок считает, что вряд ли: для того чтобы покинуть территорию России, нужно предоставить уже оплаченную санаторно-курортную путевку минимум на 10 ночей.

— Июль забронирован гражданами Российской Федерации примерно на 40 процентов. Также приезжают гости из Германии, Израиля. Для белорусов мы построили систему лояльности, и сейчас наш санаторий заполнен на 100 процентов.

По словам Дениса Бежка, спрос на реабилитацию в белорусских санаториях со стороны россиян появился сразу же, как только им разрешили выезжать из страны для лечения за границей. Популярен такой отдых и среди белорусов.

— Такого количества белорусов у нас не было. Раньше глубина продаж составляла до полугода, поэтому многие просто не успевали сделать бронь. Сейчас многие, кто обычно в это время ездил на море, пользуются белорусской инфраструктурой.

Перед тем как заселиться в санаторий, все гости сдают тест на антитела в COVID-19, уточняет специалист. Если тест показывает положительный или сомнительный результат, для безопасности других гостей отдых придется перенести.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В санатории «Альфа Радон» отмечают, что российских клиентов им сейчас не хватает. Обычно их число достигало 60−70 процентов, теперь — значительно меньше, хотя спрос с их стороны все равно есть.

— Как только россиянам разрешили пересекать границу с целью лечения, они сразу же начали совершать бронирование, — говорит Татьяна Белоусова, начальник отдела маркетинга и продаж.

В этом году, продолжает Татьяна, гости из дальнего зарубежья приехать не могут, основная доля отдыхающих — белорусы.

— Обычно у нас много постоянных гостей, которым каждые полгода или год нужно проходить определенные курсы реабилитации или лечения. В этом сезоне загрузка складывается по-другому. По сути мы не санаторий, а medical-spa resort. То есть у нас можно просто отдохнуть на природе с услугами SPA и аквазоны, оздоровиться или пройти серьезную медицинскую программу. Для белорусских гостей мы организуем отдых в другом формате — для тех, кто нуждается в оздоровлении, хочет заменить себе таким образом летний отдых у моря или просто хорошо провести выходные.

— То есть с ситуацией, когда клиенты бронируют у вас отдых, чтобы потом продолжить его в Турции или Египте, вы не сталкиваетесь?

— Мне кажется, это невозможно по умолчанию. Ведь мы не даем справку, с которой нужно пересекать границу, пока путевка не оплачена. Никто не будем этим баловаться, поскольку отдых стоит недешево. К нам едут те, кому действительно нужно отдохнуть в «Альфа Радон».