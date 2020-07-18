ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Разговор о новостях уходящей недели - в "Клубе редакторов " в воскресенье в 8:15 на "Беларусь 1"

18.07.2020 19:40 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Главные новости уходящей недели и события, которые оставили самый значимый след в информационном поле, обсуждают ведущие медиаэксперты страны.
Жаркое политическое лето: как регистрировали кандидатов на президентский пост и почему некоторые сошли с дистанции избирательной кампании? Объективные причины и реакция общества - анализируем факты. 
А также - как людей превращают в пушечное мясо и почему страдают те, кто откликнулся на призыв? Подробный разговор в "Клубе редакторов". В воскресенье в 8:15 на "Беларусь 1"

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные новости уходящей недели и события, которые оставили самый значимый след в информационном поле, обсуждают ведущие медиаэксперты страны. Жаркое...
 
Новости дня
Новости общества
 
Фотофтакт: шпиц и президент. Собачку Лукашенко зовут Умка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

17.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика