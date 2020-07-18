Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разговор о новостях уходящей недели - в "Клубе редакторов " в воскресенье в 8:15 на "Беларусь 1" Главные новости уходящей недели и события, которые оставили самый значимый след в информационном поле, обсуждают ведущие медиаэксперты страны. Жаркое...

Главные новости уходящей недели и события, которые оставили самый значимый след в информационном поле, обсуждают ведущие медиаэксперты страны.Жаркое политическое лето: как регистрировали кандидатов на президентский пост и почему некоторые сошли с дистанции избирательной кампании? Объективные причины и реакция общества - анализируем факты.А также - как людей превращают в пушечное мясо и почему страдают те, кто откликнулся на призыв? Подробный разговор в. В воскресенье вна