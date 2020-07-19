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Из обращения в редакцию: «Какое право на пособие по временной нетрудоспособности имеют индивидуальные предприниматели?»

На вопрос читателя отвечает начальник районного сектора Гродненского облуправления ФСЗН Инна ХОРОШКО:

— Индивидуальные предприниматели, на которых распространяется государственное социальное страхование, и которыми уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на социальное страхование, имеют право на пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам (далее — пособия).

Пособия индивидуальным предпринимателям назначаются по случаям временной нетрудоспособности, беременности и родов, наступившим:

в году постановки их на учет в качестве плательщиков, — если в этом году до наступления указанных случаев ими уплачены обязательные страховые взносы не менее чем за 30 календарных дней;

в текущем календарном году, — если согласно документам персонифицированного учета за отчетный год обязательные страховые взносы уплачены ими не менее чем за 183 календарных дня отчетного года либо за весь период со дня постановки на учет до окончания отчетного года.

Пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня, с которого индивидуальный предприниматель освобождался от предпринимательской деятельности согласно листку нетрудоспособности.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня, следующего за днем окончания листка нетрудоспособности.

Днем обращения за пособием индивидуального предпринимателя является день представления в органы Фонда по месту постановки на учет листков нетрудоспособности, выданных и оформленных в порядке, установленном законодательством, а для лиц, представивших листки нетрудоспособности до подачи документов персонифицированного учета за отчетный год — день представления таких документов.

Служба информации «Полымя»