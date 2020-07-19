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Берегите природу! За ее загрязнение либо засорение предусмотрен штраф

19.07.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Мусор, оставленный после прогулок, бывает разным по составу. Это и бумага, и целлофановые пакеты, и консервные банки и бутылки, на разложение которых уходит огромное количество времени. Например, бумага разлагается на протяжении месяца, пакеты из полиэтилена – двадцати лет, окурки – пяти, консервные банки – восьмидесяти, стеклянные бутылки – одного миллиона лет.

Берегите природу! За ее загрязнение либо засорение предусмотрен штраф

После того, как вы отдохнули, необходимо сложить отходы в мусорные пакеты, которые заранее нужно захватить из дома. Закапывать в землю разрешается только пищевые отходы, например, кожуру от фруктов и овощей. Собранный в пакеты мусор нужно выбросить в отведенные для этих целей места или увезти с собой. Так вы сохраните порядок и чистоту, не нарушая экологию.

Новогрудская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что законодательством предусмотрена административная ответственность за загрязнение либо засорение вод, предусмотренная статьей 15.51 КоАП Республики Беларусь. При выявлении факта нарушения режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах статья предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до тридцати, на юридическое лицо – до пятидесяти.

Также за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности предусмотрена ответственность статьей 15.30 КоАП Республики Беларусь. Так, за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности статья предусматривает наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти, на юридическое лицо – до трёхсот.

Максим ЛАГУТА,
заместитель начальника Новогрудской межрайонной инспекции
охраны животного и растительного мира

 
 
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Мусор, оставленный после прогулок, бывает разным по составу. Это и бумага, и целлофановые пакеты, и консервные банки и бутылки, на
 
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