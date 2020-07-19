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В Детской деревне «Истоки» готовят к открытию отделение постинтернатной адаптации

19.07.2020 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Детской деревне «Истоки» готовят к открытию отделение постинтернатной адаптации

В отделении смогут проживать воспитанники Детской деревни в возрасте от 15 до 23 лет. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщил МЛЫН.BY директор Детской деревни «Истоки» Илья Жилич.

— По правилам, наши воспитанники по достижении 18 лет должны покинуть Детскую деревню и перейти на государственное обеспечение в то учреждение, где они обучаются, — отметил Илья Жилич. — На данный момент мы реализуем гуманитарный проект по созданию отделения постинтернатной адаптации, который позволит нашим выпускникам, закончившим 9-й и 11-й классы, продолжить обучение в учреждениях образования Минска и Минской области, но при этом проживать у нас.

В Детской деревне «Истоки» готовят к открытию отделение постинтернатной адаптации

По словам директора Детской деревни, реализация проекта обойдется в 25 тысяч долларов. Для будущих жильцов сейчас готовят к проживанию один из домов семейного типа. В нем будут созданы все условия для комфортного пребывания молодых людей — все помещения оборудуют необходимой мебелью и техникой.

В Детской деревне «Истоки» готовят к открытию отделение постинтернатной адаптации

— Готовность проекта на данный момент составляет около 70%. Планируется, что отделение откроется 1 сентября, — говорит Илья Жилич. — Проект позволит детям от 15 до 23 лет полностью социализироваться и успешно интегрироваться в общество. Проживать в отделении будут 9 воспитанников.

Юлия Брожина.


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Теги: Минск
 
 
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В отделении смогут проживать воспитанники Детской деревни в возрасте от 15 до 23 лет. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
 
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