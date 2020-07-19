«В одном из пунктов моего варианта была описка». Подружки-одноклассницы получили по «сотке» на ЦТ

Источник материала: Tut.by

Анастасия Гудович и Дарья Бочкарева выпускницы Ирининской гимназии Гомеля. Несмотря на то, что Настя училась в профиле русский-английский, а Даша — в химико-биологическом, девушки ходили в один класс. «Два года назад, когда классы делили на профили, девочка, с которой я сидела, от нас ушла, — рассказывает Настя. — Я написала в соцсетях: „Ищу соседку по парте“, откликнулась Даша, она как раз к нам переходила». Со временем одноклассницы стали лучшими подругами. Обе они будут поступать на в Минск и у каждой на ЦТ есть сто баллов.



Настя (слева) и Даша. У Насти 100 баллов по обществоведению, 90 — по русскому, 94 — по английскому, 9,8 — средний балл аттестата. У Даши — 100 баллов по биологии, 93 — по химии, 85 — по русскому и 9,5 — средний балл аттестата. Фото в редакцию прислала Дарья Бочкарева

Первой про «сотку» узнала Анастасия. 100 баллов девушка получила по обществоведению. Даша за нее очень порадовалась, но такому результату подружки вообще не удивилась.

— Она же у нас победитель республиканской олимпиады по обществоведению, — объясняет ситуацию Дарья.

— А зачем тогда она пошла ЦТ, победа ведь итак давала ей сертификат в сто баллов?

— Потому что она фанат обществоведения.

Чтобы понимать, насколько Анастасия любит обществоведение, нужно знать про нее один важный факт. На олимпиады по этому предмету она ходит с 9 класса. В прошлом году на республике у гимназистки был диплом II степени, в этом — она стала абсолютным победителем. Это значит, еще весной в ее копилке был не только сертификат в 100 баллов, но и возможность без ЦТ и экзаменов поступать в разные вузы страны на ряд специальностей. Настя решила не искать легких путей и собралась подавать документы на «Правоведение» в БГУ, где олимпиадная квота не действует.

— На ЦТ по обществоведению я пошла по нескольким причинам. Во-первых, хотелось проверить, получу ли я «сотку», во-вторых, поднять свою самооценку, — говорит Анастасия. — К тому же, когда готовишься к олимпиаде по данному предмету, в первую очередь учишь базу — три учебника за 9,10 и 11 классы. Вопросы из них лежат в основе тестов, поэтому дополнительная подготовка к ЦТ мне не понадобилась.

На тестировании по обществоведению Настя чувствовала себя спокойно. Правда, когда дошла до части B, поняла: ее «сотка» может оказаться под вопросом.

— В одном из пунктов моего варианта была ошибка, — рассказывает она. — В задании спрашивалось про функции политической системы. В левом столбике находилось три функции, в правом — четыре пояснения. Правильные ответы требовалось соотнести. Однако к одной из функций верного пояснения не было.

После теста в соцсетях Анастасия увидела, что вопросы к данному заданию есть не только у нее. Она позвонила учителю, спросила, что делать, он посоветовал отправить электронное обращение в Республиканский институт контроля знаний. Настя написала. Затем похожие обращения в РИКЗ отослали еще четверо ребят, принимавших участие в обсуждении в соцсетях.

— Я понимала: больше ошибок в тесте у меня не будет, и мне стало обидно, что я не получу 100-балльный сертификат из-за чужой описки, — объясняет Анастасия, почему обратилась в РИКЗ. — Хотелось отстоять свои права и права других абитуриентов, ведь при поступлении важен каждый балл.

Ситуация разрешилась хорошо. В SMS с оценкой, которое получила Настя, стояло 100 баллов. А где-то через час ей пришло письмо от РИКЗ. В нем, рассказывает девушка, ей сообщили: в тесте была описка, поэтому всем абитуриентам комиссия засчитала ответы по данному заданию как правильные.



Ответ, который Настя получила из РИКЗ. Скриншот в редакцию прислала Анастасия Гудович

Кроме обществоведения гимназистка сдавала русский и английский. В первом случае ее результат — 90 баллов, во втором — 94. К тестам, рассказывает, готовилась с репетиторами. До того, как начались «тренировки» к олимпиаде, ходила к педагогам по разу в неделю. Потом занятия пришлось пропускать. В апреле Настя перестала ходить и на английский.

— Я посмотрела, мы с учителем уже прошли все темы, оставалось только решать тесты, а это я могла делать и сама, — объясняет ситуацию абитуриентка. — Не знаю, как я себя заставляла… Говорила себе: один тест в день решаю 100 процентов, а потом можно и сериал посмотреть.

Уговор «на тест в день» у Насти был не только в отношении английского, но и по другим предметам. Еще один стимул для нее усадить себя заниматься — это ее подружка Даша. Точнее то, как усердно она готовилась к ЦТ.

— Даша меня всегда мотивировала. Я ей как ни напишу, она: «Я решаю химию», «Я решаю биологию». Нужно и мне что-то порешать, думала я в ответ, — с улыбкой вспоминает Анастасия. — Я очень обрадовалась, когда узнала, что у подруги «сотка» по биологии. Она такой трудолюбивый человек, что у нее должно было быть 100 баллов. Правда, мы ожидали максимум по химии.

«SMS-оповещение я подключила маме, сама немного боялась смотреть результаты»

По химии у Дарьи Бочкаревой 93 балла. Еще в 9 классе выпускница решила, что будет поступать в медицинский. Пока в планах лечфак. Конкурс там обычно серьезный, но и Даша к поступлению готовилась мощно. На год она сократила общение с друзьями, отменила тренажерку, куда еще в 10 классе ходила 2−3 раза в неделю, — и засела за учебники.



Даша и Настя (слева направо). Фото в редакцию прислала Дарья Бочкарева

— Готовиться к ЦТ я начала летом после 10 класса: повторяла по биологии программу прошлых лет, — описывает она ситуацию. — В сентябре по разу в неделю стала ходить к трем репетиторам.

Параллельно много занималась сама. От нагрузок в апреле появилось ощущение, что учиться уже надоело. Абитуриентка решила встряхнуться и взяла перерыв: перестала делать дополнительные задания, учила только то, что задавали репетиторы. Когда внутренняя батарейка подзарядилась, Даша снова начала решать тесты.

— На ЦТ больше всего важна практика. Случается, задание подадут с непривычной стороны, ты теряешься, не понимаешь, как ответить. Хотя знания у тебя для этого есть, — рассуждает собеседница. — Чтобы избежать таких ситуаций, нужно делать много тестов.

Сама Даша прорешала все варианты тестов, которые в течение 13 последних лет встречались на ЦТ по химии, биологии и русскому. По языку, кстати, она набрала 85 баллов, что тоже отлично.

— Как отреагировали, когда узнали, что получили 100 баллов?

— Сама немного боялась смотреть результаты ЦТ, поэтому SMS-оповещение я подключила маме, — не скрывает Даша. — И вдруг мама мне звонит: «У тебя 100 баллов». И говорит таким голосом, словно это что-то само собой разумеющееся. «Такими вещами не шутят», — ответила я ей. И тут она прислала мне скриншот с результатом. Я была очень рада. Сообщила Насте. Она стала меня поздравлять.

— Вы с Настей уже отпраздновали свои стобалльные достижения?

— Пока нет, — отвечает Дарья. — Когда поступим, тогда и сходим в кафе.