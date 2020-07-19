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ZENA: Мне было всегда приятно представлять мою страну. В Беларуси - значит, в семье

19.07.2020 12:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Зина Куприянович (ZENA), представитель Беларуси на Международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" о любви к родине: "Мне было всегда очень приятно ездить с моим флагом, представлять мою страну. В Беларуси - значит, в семье".
 
 
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Зина Куприянович (ZENA), представитель Беларуси на Международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" о любви к родине: "Мне было всегда очень приятно ездить с моим...
 
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