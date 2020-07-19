|
В третий фестивальный день был дан старт проекту "Беларусь. Моладзь. Натхненне"
19.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз Витебска в регионы стартовал молодежный поезд. Студенты, представители трудовых коллективов, волонтеры из всей страны посетят областные и районные центры, ознакомятся с достопримечательностями, посетят мемориальные комплексы. О дне молодежи на "Славянском базаре" - Марина Романовская.
Фестивальный Витебск не спит даже ночью - кинопоказы, шоу-программы, выступления уличных артистовДень молодежи на "Славянском базаре" - это всегда модно, креативно и весело. Турнир по киберспорту, дворовые игры, интерактивные проекты. Есть где разгуляться, когда полон сил и молод душой. Фестивальный Витебск не спит даже ночью - кинопоказы, шоу-программы, выступления уличных артистов. Запомнится гостям "Славянского базара" и молодежный парад: праздничная колонна прошагала от площади Победы до железнодорожного вокзала.
Молодежная команда отправилась в путешествие по БеларусиНесколько минут на интервью - и пора занимать места в поезде. Узнать участников проекта можно по фирменным футболкам. В большое путешествие отправились около ста человек. Спортсмены, участники движения студотрядов, волонтеры, начинающие исследователи. В команде - молодежь из всех регионов Беларуси.
Рита Яроцкая, участница республиканского молодежного проекта: "Это важно для молодежи: мы будем знакомиться, обмениваться опытом, узнавать, как протекает жизнь в разных регионах, как трудится молодежь".
Сергей Сыранков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, руководитель поезда: "Это проект, который изначально инициировала сама молодежь. Покажем всей стране, какие у нас молодые люди, какие проекты реализуются".
Путешествие по Беларуси продлится неделю. Следить за движением можно в режиме реального времениВпереди - насыщенная событиями неделя. Участники проекта посетят знаковые и памятные места, поучаствуют в открытых диалогах, пообщаются с такими же инициативными и креативными. Каждая остановка - это новые знакомства и новые открытия. С собой везут вот такие карточки с изображением достопримечательностей Беларуси. Открытки с пожеланиями мира и добра разлетятся по всей стране.
Из Витебска стилизованный состав отправился ровно в 23 часа. К слову, следить за движением поезда можно онлайн на официальном сайте проекта. На интерактивной карте отмечены населенные пункты, которые посетит молодежная команда. Здесь же указано время прибытия и отправления поезда.
Молодежный поезд встречает Могилевская областьСегодня участников проекта встречают в Могилевской области. День насыщен экскурсиями - молодежная команда посетит Трофимову криницу, Петровский вал, мемориальный комплекс "Буйничское поле". Первый фотоотчет уже на официальном сайте проекта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из Витебска в регионы стартовал молодежный поезд. Студенты, представители трудовых коллективов, волонтеры из всей страны посетят областные и районные центры,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)