ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси сегодня отмечается День металлурга

19.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

С праздником работников сферы поздравил Глава государства.
Сегодня металлургия - основа для всей нашей промышленности. Именно на ее результатах базируются отечественное автомобиле- и машиностроение, отметил Александр Лукашенко. В этой сфере трудятся более 55 тысяч человек. Это один из важнейших видов экономической деятельности промышленности страны. Инновации, новые масштабные проекты, внедрение и использование уникальных высокоэффективных технологий позволяют белорусским предприятиям сохранять высокую репутацию продукции, в том числе и на внешнем рынке. Изделия этой отрасли поставляются в 119 стран. Среди них - Россия, Литва, Германия, Украина, Нидерланды, Польша,  Египет.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С праздником работников сферы поздравил Глава государства. Сегодня металлургия - основа для всей нашей промышленности. Именно на ее результатах базируются...
 
Новости дня
Новости общества
 
Главные события уходящей недели сегодня в "Главном эфире"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

18.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кричевская жизнь
19.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика