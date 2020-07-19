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В Беларуси сегодня отмечается День металлурга
19.07.2020 12:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС праздником работников сферы поздравил Глава государства.
Сегодня металлургия - основа для всей нашей промышленности. Именно на ее результатах базируются отечественное автомобиле- и машиностроение, отметил Александр Лукашенко. В этой сфере трудятся более 55 тысяч человек. Это один из важнейших видов экономической деятельности промышленности страны. Инновации, новые масштабные проекты, внедрение и использование уникальных высокоэффективных технологий позволяют белорусским предприятиям сохранять высокую репутацию продукции, в том числе и на внешнем рынке. Изделия этой отрасли поставляются в 119 стран. Среди них - Россия, Литва, Германия, Украина, Нидерланды, Польша, Египет.
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С праздником работников сферы поздравил Глава государства. Сегодня металлургия - основа для всей нашей промышленности. Именно на ее результатах базируются...
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