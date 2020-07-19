Итоги конкурсов и концерт закрытия — XXIX «Славянский базар» завершается в Витебске

Источник материала: Полымя

Последние страницы XXIX «Славянского базара» перевернутся сегодня в Витебске, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Главными событиями последнего дня форума станут итоги музыкальных конкурсов. Детские выступления прошли накануне, однако по традиции оценки юных артистов не озвучиваются. Исполнителям конкурса эстрадной песни предстоит продемонстрировать свое мастерство жюри и публике сегодня.

Продолжится работа открытых площадок. На ул.Пушкина пройдет международный конкурс мастеров традиционной и современной художественной росписи. На пл.Победы запланирована акция МВД «За безопасность — вместе!». Калейдоскопом увлекательных картинок заставит забыть о времени фэст уличного искусства «На семи ветрах», мероприятия которого проводятся сразу на нескольких площадках фестивального города.

В Летнем амфитеатре своих любимых зрителей ждут на концерте «Беларусь вітае сяброў» Анатолий Ярмоленко, Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева, Алена Ланская, Александр Солодуха, ансамбль «Песняры» и другие артисты белорусской эстрады.

На этой же концертной площадке в 21.00 состоится концерт торжественного закрытия фестиваля. Его первая часть совмещена с исполнением мировых хитов участниками взрослого конкурса в сопровождении шоу-балета Аллы Духовой Todes. Во второй части концерта после церемонии награждения конкурсантов на сцену выйдут, в частности, Лолита, Олег Газманов, Диана Гурцкая, Варвара, Таисия Повалий, Тина Кароль, Эдуард Ханок, Саша Немо, танцевальные коллективы «Зорька», «Лявониха», «Толока».

Заключительным аккордом фестиваля станет ночной кинопоказ на площадке перед концертным залом «Витебск», который начнется как обычно — за полчаса до полуночи. Любители кино смогут увидеть «Правило геймера» Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Источник: БелТА