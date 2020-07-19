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Главные события уходящей недели сегодня в "Главном эфире"

19.07.2020 13:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Долгожданная встреча в рамках ЕАЭС. Об этом и не только смотрите сегодня вечером в "Главном эфире".

Как проходит главный оупен-эйр Европы этого лета. Что станет мотором евразийской интеграции? Долгожданная встреча в рамках ЕАЭС. Об этом и не только смотрите сегодня вечером в "Главном эфире".

Союз без барьеров республик свободных.

Окно возможностей для ЕАЭС и внутренний курс на зеленую экономику и развитие регионов.

Культура после пандемии. "Евровидение" не устояло, а "Славянка" живет.

Цвет настроения - васильковый. Праздник жизни в фестивальном Витебске.

 
Теги: Витебск
 
 
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Долгожданная встреча в рамках ЕАЭС. Об этом и не только смотрите сегодня вечером в "Главном эфире". Как проходит главный оупен-эйр Европы этого лета. Что станет...
 
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