Умелец наш, местный. Михаил Тылец

Источник материала: Радзiма





В этом году на глусских улицах появилось несколько интересных композиций и малых архитектурных форм: подставки-цветочницы на Кирова, кованая карета возле стадиона, вот недавно там же — скамейка и дерево для молодоженов… Многие думают, что всё это — «заморского происхождения», а нет, оказывается, мастер-умелец, сотворивший эту красоту, живет в Глуске. Многие его знают, но только обычно с других сторон — как учителя гимназии и председателя районной организации воинов-интернационалистов. Да, это Михаил Тылец, человек, в отношении которого с полным основанием можно сказать, что «дело мастера боится». И на самом деле, за что Михаил Александрович ни возьмется — всё у него выходит ладно и складно.







Мастерить, создавать что-то своими руками он привык с детства, вспоминает, как в классе шестом увлекся мелкими поделками: брат научил делать цепочки из спиралей утюгов, а уже из этих цепочек собирали серьги и другие украшения, добавляли бусинки, какие-то колечки… Тогда же научился лепить из гипса разные небольшие сувениры. А на каникулах после 9-го класса решил подработать, путь на работу пролегал через павильон, где у семьи Киселевич находилась мастерская, они занимались резьбой по дереву… В общем, уже в октябре десятиклассник Миша Тылец купил свой первый набор резцов. Увлечение это он не забросил даже в армии. И получать профессию хотел в Бобруйском художественном училище, но по совету мамы поступил на учителя трудового обучения в Оршанское педагогическое.







В 1990-е в стране был настоящий бум на изделия из дерева, Михаил Тылец, он работал тогда в Докольской школе, вырезал столы, карнизы, особым спросом пользовались резные рамы для картин. Одним из постоянных заказчиков был минский художник Геннадий Миронов (его картины есть в коллекции Ватикана и Пола Маккартни). В то время Михаил Александрович и сам попробовал писать картины. Потом, когда в районе строились агрогородки, школьных трудовиков тоже привлекали, большой командой они собирались, придумывали, создавали малые и большие архитектурные формы, например, тогда во дворе Берёзовской школы появился большой корабль. На школьном дворе в Маковичах, где тоже одно время работал, Михаил Тылец поставил настоящий сказочный домик со зверятами (после закрытия школы он переехал в один из глусских детсадов).

А вот холодной ковкой, именно в этой технике сделаны все работы мастера за последние два года, Михаил Александрович увлекся с подачи директора гимназии Сергея Сергеева: мол, а не сотворить ли нам что-то интересное и необычное, чего у других нет? Решили, что это будут кованые изделия, Михаил Тылец изучил вопрос, узнал, какое нужно оборудование, приобрел самый простой профилегиб и занялся делом. Если придавать форму трубам было чем, то завитушки, улыбается мастер, расплющивал на наковальне молотком, а сварить детали горячей сваркой просил еще одного работника гимназии — купить всё необходимое сразу было слишком накладно. Со временем оснащения прибавлялось, сейчас Михаил Александрович даже задумывается о модернизации своего маленького производства. А недавно он зарегистрировался как ремесленник.

«Делать больше двух раз одну и ту же вещь мне неинтересно, да и вообще не люблю работать по шаблону, — говорит мой собеседник. — Идеи, эскизы, мастер-классы смотрю в интернете, но обязательно вношу что-то свое, исходя из задумки, пожеланий заказчиков, из имеющихся материалов и из собственной фантазии. Кстати, мой дед по маминой линии был кузнецом, думаю, сейчас это во мне проснулись его гены».

Большинство изделий Михаила Тыльца можно увидеть на школьных территориях, это цветочницы разных видов во дворе гимназии, скамейки и входная арка там же, вазы и композиции с зонтиками в СШ № 2, карета возле стадиона (территория ДЮСШ)… К сентябрю должна появиться тематическая скамейка и возле музыкальной школы. В этом году творения Михаила Тыльца «шагнули» и в общественные места, это уже упоминавшиеся подставки для цветов на улице Кирова и композиция для молодоженов на Жижкевича. Между прочим, на изготовление последней ушло 100 метров профильной трубы и около месяца работы. Например, на скамейке 36 завитков, а на дереве — под 50, а в день получается их сделать максимум 10—12. Кстати, улыбается мастер, он изготовил композицию, а красили уже работники «Жилкомхоза», и он был немало удивлен, когда они полностью воплотили в реальность созданный им мысленный образ (основной цвет — черный с позолотой, красные сердца и золотые обручальные кольца).

Резьба по дереву, живопись, холодная ковка — это то, что Михаил Тылец уже освоил, но, пообщавшись, я поняла, что это далеко не остановка. Что же дальше? Во-первых, совершенствоваться в кузнечном деле, выходить, как говорится, на новый уровень, ведь есть такие потрясающие работы и у их авторов есть чему поучиться. Во-вторых, есть задумка заняться глиной. В-третьих, в последнее время заинтересовало умельца такое направление, как фьюзинг — техника спекания цветного стекла в печи. Муфельная печь, в которой можно обжигать и глину, и стекло, у него уже есть. Никуда не пропали и мольберт, краски, холсты, так что Михаил Александрович вполне допускает возвращение к живописи… «Мне интересно всё», — смеется он, а мне почему-то кажется, что все эти во-первых, во-вторых и так далее он обязательно попробует и у него обязательно получится. Ведь дело мастера боится, а Михаил Тылец не тот человек, который от дела бегает.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото автора и Анны АВТУХОВОЙ