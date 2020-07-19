«Диалог будет идти бесконечно». Активисты массово ушли со встречи с совладельцем аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

19 июля в актовом зале Брестского горисполкома противники аккумуляторного завода встретились с совладельцем предприятия — гендиректором хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрием Басковым и главным инженером проектной организации «НПФ „Экология» Дмитрием Гуриковым. Большая часть активистов демонстративно покинула зал в самом начале мероприятия.





Воскресные встречи противников аккумуляторного завода на площади Ленина в Бресте последние несколько недель проходят по одному и тому же сценарию. Аккумуляторщики к 12.00 приходят кормить голубей, как делали последние два с половиной года. К ним подходят милиционеры. Люди в форме говорят гражданским, что им больше нельзя в это время кормить голубей на площади и отправляют в актовый зал горисполкома на встречу, посвященную местному референдуму о судьбе аккумуляторного завода.



ОМОН провожает активистов с площади. Фото 12 июля 2020

Встречи назначаются в одно и то же время: в 12.30. Полчаса хватает большинству активистов для того, чтобы пережить на площади все пять стадий принятия неизбежного и отправиться, как и советовали милиционеры, к актовому залу горисполкома. К тем, кто застрял на отрицании, гневе, торге или депрессии, подходит ОМОН. Люди в черном ускоряют стадию принятия решения и провожают — иногда под ручки — к пешеходному переходу на улице Ленина. Омоновцы терпеливо ждут, пока на светофоре загорится разрешающий сигнал светофора, эскортируют по зебре к памятнику Ильича и настойчиво убеждают идти дальше по аллее к актовому залу горисполкома. Кому непонятно, пакуют в бусик и увозят в райотдел на профилактическую беседу. В прошлое воскресенье на экскурсию в РОВД отправили одного человека. В это — еще одного.





Первую воскресную встречу проводил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук . На следующей председательствовал его коллега из Брестского райисполкома . В третье воскресенье лидеры аккумуляторного протеста пришли в зал, увидели незнакомых людей в пиджаках и ушли . Как позже выяснилось, это были председатели брестского городского, районного, областного совета депутатов и начальник главного управления юстиции Брестского облисполкома.

Нынешняя встреча грозила закончится очередным демаршем. Забрать аккумуляторщиков с площади без хапуна мог только хедлайнер уровня Анны Канопацкой. Проблема в том, что действующий президент с активистами уже встречался , а других конкурентов на предстоящих выборах у Анны нет — это все знают . Поэтому на амбразуру бросили одного из двух новых собственников завода — гендиректора хоккейного клуба «Динамо-Минск» Дмитрия Баскова и главного инженера проектной организации «НПФ „Экология“» Дмитрия Гурикова. Мэр города Александр Рогачук присутствовал на встрече в роли модератора.



Слева направо: Дмитрий Гуриков, Дмитрий Басков, Александр Рогачук

«50 базовых или 15 суток»

Для тех, кто не следит за многосерийной аккумуляторной драмой напомним, что новые собственники предприятия уже встречались с аккумуляторщиками 7 июня. В тот раз они играли на чужом поле — пришли сами на площадь к протестующим . Бизнесмены смотрелись достойно, оборонялись отчаянно, контратаковали приглашениями придти на завод и все увидеть своими глазами. Некоторые активисты пришли и посмотрели. Ушли неудовлетворенными . Представители завода на их претензии ответили своими . В итоге все остались при своем. Завод, как стоял, так и стоит. Аккумуляторщики, как протестовали, так и протестуют.

Переигровки на нейтральной территории ждали все. После анонса лайнапа новой встречи в телеграм-канале мэра (подписывайтесь, там есть и Бреста пропал рыжий домашний кот по кличке Маркиз. Помогите найти">про котиков, и про канализацию, и про новую пивнуху) активисты объявили «мобилизацию». В итоге актовый зал горисполкома к 12.30 заполнился под завязку.



Виталий Казак

Выступить на стороне активистов пришел и ветеран аккумуляторного протеста Виталий Николаевич Казак. В понедельник, 20 июля, его будут судить за участие в несанкционированной акции 14 июля . Виталия Николаевича задержали 14 июля и почти трое суток продержали в изоляторе временного содержания. Суд в пятницу отложили, так как активист попросил время для заключения договора с адвокатом. Сам Виталий Николаевич свою вину отрицает:

— Я ни в чем не участвовал. (…) Только появился для встречи с друзьями на остановке общественного транспорта, три минуты прошло и меня схватили. Держали почти трое суток в ИВС. А завтра в девять часов утра будет суд — приглашаю — где неизвестно, что мне уготовано: 50 базовых или 15 суток, чтобы глотку свою заткнул на время этих выборов.





Виталий Николаевич настолько известная в узких кругах личность, что его на несанкционированных акциях «пакуют» чуть реже, чем всегда. Кажется, что стоит ему во дворе подойти к компании из пяти человек, как за углом материализуется бусик и активиста загребут в ИВС.

— Виталий Николаевич, сколько раз за два с половиной года вас «паковали»? - уточняем мы.

— Последнее задержание — это уже моя седьмая «ходка» с начала аккумуляторного протеста. Я раньше не сидел вообще. Это только седьмой раз я попал в изолятор, а сколько протоколов составили… — вздыхает активист, добавляя, что с апреля этого года за акции уже набрал штрафов на общую сумму 130 базовых величин (3510 рублей).

«Нет заводу»

Воскресная встреча началась напряженно. Один из лидеров аккумуляторного протеста Дмитрий Бекалюк напомнил о требовании до местного референдума по судьбе аккумуляторного завода провести общественные обсуждения отчета о воздействии предприятия на окружающую среду.

— Для меня это (встречи в актовом зале горисполкома — TUT.BY) просто увод людей с площади. Не может быть вынесен на референдум завод без полного соответствия законодательству, — сказал активист.



Дмитрий Бекалюк

Александр Рогачук выслушал Дмитрия Бекалюка и передал слово совладельцу завода Дмитрию Баскову.

— Дмитрий, вы выполните свое обещание, которое дали на площади — по поводу общественных обсуждений? — вмешался активист.

— Давайте более конструктивно. В чем вопрос, — уточнил мэр.

— Данный человек на площади пообещал общественности прислать специалиста на общественные обсуждения. Он готов подтвердить свои слова? — обратился к бизнесмену Дмитрий Бекалюк.

— Давайте пообщаемся спокойно, — начал Дмитрий Басков, но люди, не дождавшись ответа, встали со своих мест и пошли к выходу.





В итоге под крики «Нет заводу» большинство аккумуляторщиков покинуло зал.

— Этот диалог будет идти бесконечно, — бросили на прощание активисты.

В сопровождении ОМОНа они колонной проследовали по центру Бреста традиционным маршрутом: улица Пушкинская — улица Советская. На площадке у кинотеатра «Беларусь» активисты разошлись. Обошлось без задержаний.

«Мы были готовы к такому варианту»

Тем временем в актовом зале горисполкома продолжилась встреча с теми, кто остался.

— Мы сейчас выслушали мнение радикальной части противников завода. Я сторонник диалога, — попытался вернуть общение в конструктивное русло Александр Рогачук. — Скандирование и общие фразы никому не интересны. Здесь надо исследовать предметно. Сегодня мы были готовы к такому варианту. Здесь многие в эту тему настолько глубоко интегрированы, что не хочется терять инициативу. Это абсолютно нормально. Я сторонник того, чтобы мы могли в городе выслушать все точки зрения, — парировал мэр и опять передал слово совладельцу предприятия.





— Пускай уже говорит, — бросили из зала.

— Сегодняшняя встреча для меня — это подтверждение и продолжение той открытости, о которой мы публично заявляем. Этот диалог планировался быть конструктивным, поэтому я не приглашал никого из предприятия, чтобы это не переросло в какое-то перекрикивание. Лично для меня все те аргументы, которые озвучивались вами, очень важны. Я головой отвечаю за соответствие этого предприятия законодательной части, — сообщил Дмитрий Басков.

«Я же не могу менять решение президента»

Встреча продолжалась три с половиной часа. Все это время главный инженер проектной организации «НПФ „Экология“» Дмитрий Гуриков отвечал на вопросы и претензии аккумуляторщиков. Собравшиеся обсудили наличие у предприятия необходимых документов на оборудование, данные по выбросам свинца , соответствие заявленных показателей белорусскому законодательству.

Резюмируя итоги встречи эксперт от противников аккумуляторного завода Демьян Лепесевич сообщил журналистам, что есть три варианта решения проблемного вопроса: провести общественные обсуждения по заводу, перенести предприятие в другое место или провести референдум.

— Второй вариант, по моему мнению, самый реальный, самый рабочий и самый справедливый, — отметил Демьян Лепесевич.





Проводить повторные общественные обсуждения отчета об ОВОС на предприятии считают нецелесообразным. По мнению Дмитрия Гурикова, для этого, прежде всего, нет оснований. Во-вторых, общественные обсуждения не успокоят противников завода:

— Смотрите, в январе месяце группа активистов сказала: «Мы хотим общественную экологическую экспертизу. Это снимет все вопросы. Мы посмотрим всю документацию и у нас не будет вопросов». Мы подготовили пакет документов для передачи на общественную экологическую экспертизу. Состоялась она? Нет . Почему? Первая претензия — «у вас должны быть оригиналы паспортов на оборудование». Мы посмотрели законодательство — они не должны быть. Вторая претензия — «у вас поддельные данные». Поставщики сразу подтвердили [достоверность предоставленных данных] и в УВД, и во все госорганы. Сейчас уже приходят подтверждения по линии Интерпола. Решила вопрос общественная экологическая экспертиза? Нет. Следующий вопрос — референдум. Был глава государства, спросил, хотят ли активисты референдум. Сказали: «да, это было бы идеальное решение». Какое сейчас обсуждение референдума? Уже мнения разделились. Кто-то хочет референдум, кто-то не хочет, говорит: «а вдруг там будет что-то другое, не так, как мы хотим». Мое субъективное мнение, что даже если я сейчас подготовлю документацию для ОВОСа и проведу общественное обсуждение, то мне скажут: «ну все-равно, не так». Поэтому я занял следующую позицию: есть требования законодательства, мы их должны соблюдать. Все.



Дмитрий Гуриков

На предложение перенести предприятие Дмитрий Басков ответил, что это будет стоит примерно 10 миллионов долларов.

Из трех предложенных активистом вариантов остался только один:

— Вам президент лично пообещал референдум. Я же не могу менять решение президента, — подчеркнул Дмитрий Басков.

«Диалог на грани фола»

По итогам встречи мэр Бреста написал пост в своем телеграм-канале :

«Только что провел очень важную встречу, в которой выступил в роли модератора. В ходе встречи, хоть и с трудом, сторонам удалось обменяться мнениями и прояснить волнующие вопросы. Диалог получился предельно открытым, зачастую на грани фола. На мой взгляд, любой диалог лучше конфронтации».

Своим мнением по поводу встречи поделились и аккумуляторщики.

— Противники завода не согласились с заявлением Гурикова о том, что проектная документация завода соответствует законодательству. Активисты говорили, что предприятие будет выбрасывать значительно больше 17 кг свинца в год, которые заявлены в проекте. Не были согласны противники завода с позицией Гурикова в том, что нет необходимости в разработке нового ОВОС и его обсуждении, и что это предприятие правомерно размещено в свободной экономической зоне, — процитировало информагентство «БелаПАН» брестского правозащитника Романа Кисляка.