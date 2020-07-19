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В Витебске все же установят памятник киевской княгине Ольге. Об этом заявил посол Украины

19.07.2020 20:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске по-прежнему хотят поставить памятник киевской княгине Ольге. Об этом рассказал посол Украины Игорь Кизим на концерте «З Україною в серці!» на «Славянском базаре».


Проект памятника 


— В ближайшее время будет реализован проект в честь основательницы Витебска княгини Ольги Киевской, и на одном из фестивалей мы откроем памятник славной исторической фигуре Киевской Руси, которая впервые принесла христианство из Константинополя на наши земли, — заявил Игорь Кизим.

История с установкой памятника княгине Ольге, которую с середины 1970-х считают легендарной основательницей Витебска, тянется более 10 лет. Впервые идею поставить монумент в ее честь витебские власти озвучили в начале 2009 года, а осенью началось общественное обсуждение проектов.

Мысль поставить в Витебске памятник киевской княгине вызвала горячие споры как в научной среде, так и среди общественности. Дело в том, что она никак не могла основать город в 974 году, так как к тому времени уже умерла. 

В конкурсе на этот памятник победил проект минского скульптора Владимира Слободчикова. Городские власти подобрали место для установки скульптуры — на углу улицы Ленина и проспекта Фрунзе, напротив площади Свободы и недалеко от Летнего амфитеатра. Однако по ряду причин, в том числе финансовых, про проект на некоторое время забыли.

В 2018 году стало известно, что витебские власти вернулись к идее установки памятника княгине Ольге. Горожане тогда собрали 190 подписей под петицией с призывом отказаться от этой затеи. Однако горисполком ответил на нее отрицательно, сообщив, что проект одобрен Минкультом, а с подрядчиком уже заключен договор. Однако памятник так и не появился.

Теперь исходя из слов посла Игоря Кизима можно сделать вывод, что к проекту установки в Витебске памятника киевской княгине присоединилась Украина, и он приобрел статус международного. 

 
Теги: Витебск
 
 
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История с установкой памятника княгине Ольге, которую с середины 1970-х считают легендарной основательницей Витебска, тянется более 10 лет. Впервые идею поставить...
 
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