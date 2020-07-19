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Развитие местных дорог и инфраструктуры - приоритетная задача дорожных служб на ближайшую пятилетку
19.07.2020 21:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТо, что нам дороги дороги любого значения, Президент не раз упоминал на неделе во время рабочих поездок в регионы. Они, то есть дороги местного значения (не только их наличие, но и качество), - катализатор развития как грузоперевозок, так и самих населенных пунктов. Также удобный путь помогает развиваться отдаленным туристическим местам. Наши корреспонденты посмотрели, как изменилась или еще изменится жизнь белорусов после укладки свежего асфальта.
До деревни Высокое от райцентра Березы 20 километров. Раньше здесь асфальт был только в попутных поселках. И вот без малого год как местные перестроились на другой ритм езды. Гравийка, пусть даже досмотренная, все равно остается гравийкой. Вокруг этого места раскинулся Споровский биологический заказник. Прямо рядом с дорогой уже 13 лет на скорость косят болота и играют в футбол. В итоге в местечке выкупают дома, строят агроусадьбы и приглашают на рыбалку. Ежегодно заказник посещают 4 тысячи туристов.
На споровские сенокосы ждут и в этом августе. А к новой дороге, надеются, сделают съезды с моста прямо на трассу М1, чтобы не объезжать через Березу. А вот под Минском пока приходится объезжать тем, кто хочет попасть в Новый Двор. Прямой путь со МКАДа не просто ремонтируют, а расширяют. Привести в порядок эти казалось всего около 3 километров - прямое поручение Президента. И неслучайно к дороге особое внимание. Путь связывает не только разрастающийся пригород столицы, но и ведет к предприятиям свободной экономической зоны. Основной трафик - в направлении Минска, поэтому перекрыли лишь одну сторону.
У дерева - по кольцам, у дорожного полотна - по слоям. На этом срезе видно, сколько раз ремонтировали эту дорогу. Если раньше она была рассчитана на 8 тонн нагрузки, то новая полоса выдержит 11,5. И, конечно, разницу дорожники выровняют, чтобы сделать этот путь еще удобнее. Не забывают об экономии - старый асфальт перерабатывают и обратно используют в новом покрытии. Загруженный участок этой местной дороги, по расчетам проектировщиков, станет свободнее в половину.
Артур Бельский, главный инженер КУП "Минскоблстрой": "Нормативный срок строительства данного объекта составляет 5 месяцев. Но в связи с оптимальной организацией строительства и упрощением некоторых технологических процессов сократили мы строительство до 2,5 месяца. Планируется, что к началу сентября здесь будет полноценное движение транспорта по 4 полосам".
Раньше срока обещают закончить ремонт дороги в Сеннице. Вместо 11 месяцев - за 9. Но здесь уже заканчивают класть чистовой слой асфальта. Дорога стала заметно шире. Кроме дополнительной полосы - еще и место для левых поворотов. Для этого направления Минского района, в котором население приросло за 2010-е годы на более чем 16 тысяч человек, широкая улица станет спасением от бесконечных пробок.
Новые светофоры, ограждения, видеонаблюдение и велодорожки. Проект большой, работать еще есть над чем. Как здесь, так и по всей стране. Плотность белорусских дорог - одна из самых высоких среди стран СНГ. Самая густая сеть, к слову, в Гродненской области. И большая доля трафика, особенно грузового - транзитные перевозки. Через нашу страну больше всего возят механических устройств, электрооборудования, пластиковых изделий и одежды. В сутки через границу пропускают 30 тысяч фур – 3/4 из них - транзитом.
Андей Шашков, заместитель начальника главного управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета: "На сегодняшний день наши усилия сконцентрированы на белорусско-латвийской и белорусско-украинской границе. Там по мировым стандартам реконструируются пункты пропуска "Урбаны" и "Верхний Теребежов". Также в ближайшее время начнется реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог" - это белорусско-литовское уже направление. В результате пропускная способность увеличится до 6 тысяч транспортных средств".
К международным добавился пункт пропуска "Видзы". И это тоже подтолкнет к развитию местных дорог и инфраструктуры. Их сеть по всей стране связывает более 23 тысяч населенных пунктов. А их длиной можно почти 2 раза опоясать планету. И привести в порядок эту сеть - приоритетная задача дорожных служб на ближайшую пятилетку.
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То, что нам дороги дороги любого значения, Президент не раз упоминал на неделе во время рабочих поездок в регионы. Они, то есть дороги местного значения (не только их...
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