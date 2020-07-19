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"Место для жизни". Быхов. Город с историей и большим будущим
19.07.2020 21:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБыхов. В 90-е годы это место ассоциировалось с городом-крепостью, где базировалась морская авиация, которую знали в НАТО, и которую после развала Советского Союза расформировали. Сегодня ставку сделали на развитие сельского хозяйства. Сейчас здесь базируется ферма племенных бройлеров, тоже известная за пределами страны.
Кроме хлеба и кормовых культур, выращивают овощной горох. В этом году им засеяли 380 тысяч гектаров, а урожайность в некоторых местах достигла 90 центнеров - это почти втрое больше, чем средняя по стране. И на уровне мировых достижений.
А еще сюда едут молодые айтишники, чтобы нести свои знания в массы и готовить себе высокотехнологичных коллег, а гости из дальнего зарубежья - чтобы познакомиться с богатой историей и насладиться природой. О том, как развивается Быховщина, Ксения Лебедева расскажет в нашей постоянной рубрике "Место для жизни".
- Дмитрий Васильевич, вы говорили про какой-то быховский бренд, а зачем с собой вилки взяли? Здесь же все закрыто?
Дмитрий Мартинович, председатель Быховского исполкома: "Бренд Быховского района и этого завода – зеленый горошек. Не прошло и более часа, как он оказался в этой банке для покупателей. Предлагаю поехать посмотреть, где мы выращиваем его для переработки".
Геннадий Павлович на должность главного агронома перешел из института овощеводства. При нем все удивились потенциалу местных полей, балльность которых варьируется от самых низких показателей по республике до чуть выше среднего.
Геннадий Варакса, главный агроном Быховского консервно-овощесушильного завода: "На поле, на котором находимся рядом, получили 71 центнер с гектара, а на отдельных участках данного поля урожай до 90 центнеров с гектара. Для сравнения скажу, что по республике урожайность около 35 центнеров с гектара, Франция получает около 60, Канада - 80. Т.е. мы можем работать, как лучшие фирмы мира. Самое главное в возделывании зеленого горошка - строгое соблюдение регламента. Надо чувствовать почву".
Техника в полях работает 24 часа в сутки, невзирая на погоду
Чтобы горошек был сладким и сочным, важно его вовремя убрать, поэтому техника в полях в это время работает 24 часа в сутки, невзирая на погоду.
Василий Левицкий, комбайнер, водитель погрузчика Быховского консервно-овощесушильного завода: "Привыкли уже к суткам. Ночью работать нетрудно, днем в жару трудно. В этом году урожай хороший, в сравнении с теми годами, что мы убирали. - Работаете не щадя себя. А зарплата какая? - Нормальная зарплата в те годы. Я думаю, не обманут, нормально заплатят".
За 12 часов здесь через женские руки проходит около 50 тонн зеленого гороха. Значительную часть главного ингредиента оливье в Беларуси выращивают на полях Могилевщины и упаковывают здесь же.
Надежда Тимашенко, оператор линии Быховского консервно-овощесушильного завода: "А сами едите свой горошек? – Конечно. Это самый хороший горошек – быховский, всегда считался. – Какие блюда посоветуете? – Оливье. – Это стандартно. Может что-нибудь новенькое? – Так его и так можешь кушать. Мы знаем, за что работаем. - Какая зарплата? - 800-1000 было".
Александр Бондарев, управляющий Быховским консервно-овощесушильным заводом: "Все понимают важность этого периода заготовки, переработки. Добросовестно и без проволочек. В период уборки гороха не менее 800 рублей. Это люди, которые задействованы на переработке гороха. А те, кто работает в поле, зарплата будет свыше полутора тысяч рублей".
Сейчас заключают договор о поставках в Израиль. К слову, сегодня на горох спрос высок, реализуют только по предоплате, а зарабатывать можно более полутора миллионов рублей в месяц.
Дмитрий Мартинович, председатель Быховского исполкома: "В районе имеется 10 сельхозпредприятий, средняя зарплата чуть более 600 рублей. Она может сегодня недостойная, но надеемся, что урожай наши планы, которые сегодня, не подведет. Это даст прибавку как в дополнительной выручке, так и увеличении людям зарплаты. Активно начали приходить фермеры в район. Даже действующие, которые работали с удовольствием, увеличивали свои площади. Сегодня самый крупный фермер имеет 500 гектаров земли. Поэтому у нас все земли в Быховском районе используются".
Александр Фаридович, подполковник, бывший командир эскадрильи 57-й Краснознаменной морской ракетоносной авиационной дивизии. Она базировалась в Быхове. Этот город знал каждый НАТОвец независимо от чина. Ведь наши самолеты призваны были охранять границы СССР с ядерными боеголовками на борту.
После развала СССР несколько лет служил в украинском Николаеве, заканчивая заочно Питерскую военно-морскую академию. И все же вернулся в Быхов, хотя родом из Киргизии.
Девушки и самолеты здесь неразделимы
В основном отвечали за связь и точность управления "тушками" на дальнем расстоянии. Аэродром является одним из старейших в истории авиации - первый аэроплан здесь поднялся в воздух в Первую мировую войну. Сегодня его перестроили на мирные рельсы. Военные объекты под свое крыло взяло крупнейшее в республике племенное предприятие по выращиванию бройлеров. Склады для боеголовок переоснастили под инкубаторы, построили новые фермы и установили лучшее по мировым меркам оборудование. Перевооружение прошло успешно.
Здесь всегда особое отношение к санитарным нормам. Это роддом для кур. Перед тем как съемочную группу впустить на территорию, нас отправили в душ, переодели, переобули и только после…
Вот эти куры живут в королевских условиях, они встречают рассветы, закаты, пьют родниковую воду и, к сожалению, камера не может этого передать, но здесь абсолютно нет запаха аммиака. Они питаются сбалансированно, чему могла бы позавидовать каждая любительница здорового образа жизни.
В основном все специалисты работают с момента основания. Это не только технологичное и высокоэффективное производство, но и один из крупнейших работодателей. Татьяна одна из первых сотрудников. Начинала с рабочей и доросла до руководящей должности. Теперь свой опыт передает новичкам.
Андрей попробовал счастья в России и вернулся на родину, как говорит, к родным березкам. Как и все, первое время боялся такого количества пернатых дамочек. За два года стал в доску свой.
Детская школа искусств – в прошлом штаб известной вам дивизииВ школе искусств встретили айтишников из Минска. Ребята планируют организовать школу для маленьких программистов, веб-дизайнеров – обучать специальностям, которые связаны с цифрой.
Александр Ковалев, IT-специалист: "Это перспективное направление, которого не хватает в Быхове и его нужно создавать. Вводить в азы, начиная с детства, чтобы дети определялись с маленького возраста и имели возможность иметь ту информацию, которая сейчас актуальна. Думаю, из таких детишек вырастет хороший IT-специалист. Они смогут, никуда не уезжая, работать прямо на месте и зарабатывать неплохие деньги. Мы же IT-страна. Поэтому надо все это развивать, поддерживать".
Деревня Барколабово постоянно принимает паломников – идут к чудотворной иконе Божией Матери из Беларуси и дальнего зарубежья.
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Быхов. В 90-е годы это место ассоциировалось с городом-крепостью, где базировалась морская авиация, которую знали в НАТО, и которую после развала Советского Союза...
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