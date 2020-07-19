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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Мы - белорусы". Андрей Лукьянович, начальник 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах Он летает на всех типах военно-транспортных самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Андрей Лукьянович, начальник легендарного полтинника – 50-й смешанной...

Он летает на всех типах военно-транспортных самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Андрей Лукьянович, начальник легендарного полтинника – 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах, стал героем нашего ролика "Мы - белорусы". Это проект о людях, которые в своей профессии, говоря языком летчиков, стали настоящими асами. Учителя, врачи, спортсмены, ученые - каждый из этих героев уже написал свою историю трудовой жизни и сегодня продолжает передавать опыт молодому поколению. В семье Андрея Лукьяновича профессию летчика освоил старший сын Евгений, который теперь уж точно знает, что такое встреча на высоте. (видео).