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"Мы - белорусы". Андрей Лукьянович, начальник 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах

19.07.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Он летает на всех типах военно-транспортных самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Андрей Лукьянович,  начальник легендарного полтинника – 50-й смешанной авиабазы в Мачулищах, стал героем нашего ролика "Мы - белорусы". Это проект о людях, которые в своей профессии, говоря языком летчиков, стали настоящими асами. Учителя, врачи, спортсмены, ученые - каждый из этих героев уже написал свою историю трудовой жизни и сегодня продолжает передавать опыт молодому поколению. В семье Андрея Лукьяновича профессию летчика освоил старший сын Евгений, который теперь уж точно знает, что такое встреча на высоте. (видео).

 
 
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Он летает на всех типах военно-транспортных самолетов и провел в воздухе более 4000 часов. Андрей Лукьянович,  начальник легендарного полтинника – 50-й смешанной...
 
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