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Удивительные генные технологии, "Семейный капитал", защита материнства. Рубрика "Мы это сделали"

19.07.2020 21:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В рубрике "Мы это сделали" расскажем еще об одной сфере, которой по праву гордимся. В первый раз услышать слово "мама" - момент для каждой женщины особо памятный. И он бывает для кого-то естественным ходом событий, а для кого-то результатом длинного и непростого пути. 

К счастью, современные технологии позволяют выхаживать малышей весом в полкилограмма. Некоторые из них рождаются на 22-й неделе беременности. Около 80 процентов таких детей - с критически маленькой массой тела - выживают. Когда-то тяжелые пациентки, а сегодня счастливые мамы согласились поделиться своими непростыми историями. 

Аист в семью Жуковец прилетел 13 мая. Екатерина впервые стала мамой. Беременность прошла спокойно, как и рождение дочери - все девять месяцев под наблюдением специалистов РНПЦ "Мать и дитя". Случай особенный. Пять лет назад Екатерине пересадили почку. Операция прошла успешно и не стала помехой для тогда еще будущего плана освоить роль матери. Единственное, пока маленькая Полина Алексеевна росла в животе, пришлось пройти непростое испытание - уж очень манили запретные соленые продукты.

Екатерина Жуковец, молодая мама: "Если можно позволить обычной беременной женщине соленоватое что-то съесть, то здесь полностью исключить соль, все по диете. Немножко сложновато было себя сдерживать, а так ничего особенного не было. Я сначала боялась, думала, что будут осложнения, что патология все-таки, но дочка помогла силы найти".

Возможность стать мамой есть не только у женщин после трансплантации почки. Белорусские акушеры успешно принимали роды и у пациенток с пересаженной печенью.

Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя": "Одна из специфик работы нашего центра - это работа с пациентками с экстрагенитальной патологией, с заболеваниями эндокринными, сердечно-сосудистыми. Здесь у нас концентрируются тяжелые пациенты со всей республики. И даже те, которые 15-20 лет назад подумать не могли об этой беременности. Мы создаем все условия, чтобы они смогли родить потомство и, естественно, с минимальными для себя потерями".

Демографическая безопасность - приоритет государственной политики. Глава государства не раз подчеркивал, что на охрану материнства и детства жалеть нельзя никаких ресурсов. Пример тому и еще один новый современный корпус, который скоро появится в медицинском комплексе центра "Мать и дитя". 

Рубрика "Мы сделали это"


В последнее время белорусское здравоохранение сделало значительный шаг вперед. По качеству оказания медицинских услуг наша страна выходит на лидирующие позиции в мире. В республике, например, создана эффективная система охраны здоровья матери и ребенка. Младенческая и материнская смертность у нас настолько низка, что Беларусь по этому показателю стоит в одном ряду с самыми развитыми государствами. И мы этим по праву гордимся. Следует дальше внедрять высокие технологии в родильных домах, перинатальных центрах.

За последние 15 лет показатель младенческой смертности в Беларуси действительно уменьшился, причем в 3 раза, материнской - в 9 раз. Отчасти мы видим такие результаты благодаря тому, что малышей с критически низкой массой тела научились выхаживать до состояния полноценного новорожденного ребенка. Современные технологии сегодня позволяют выхаживать малышей весом в полкилограмма. Некоторые из них рождаются на 22-й неделе беременности. Около 80 процентов таких детей - с критически маленькой массой тела -  выживают. 

Артем и Егор родились с разницей в 3 года и оба на ранних сроках. Старший – Артем - родился на 32-й неделе беременности. Мама Светлана Брашевец признается - какое-то время Артем отставал в развитии, но мальчик быстро догонял своих ровесников. 

Через 3 года на свет появился Егор - на 30-й неделе беременности. Как акушер-гинеколог Светлана понимала - готовиться нужно к худшему. И не зря. Малыш родился в очень тяжелом состоянии. У него было кровоизлияние в мозг. Первый год жизни Егор провел в больницах. Но,  благодаря реабилитации и бесконечной заботе большой семьи, вопреки страшным прогнозам врачей, малыш догнал в развитии своих сверстников.

Светлана Брашевец: "Радостное событие было - в полтора годика ребенок пошел. Для меня это был знак - все нормально! Он пошел позже, чем остальные дети, заговорил позже, но нам повезло! Он отстроился!".

К счастью, весь этот кошмар остался только воспоминанием. Сейчас Светлана с мужем воспитывают двух крепких активных сыновей. Однако увидеть заветные две полоски на тесте - роскошь, доступная не каждой паре. Около 16 % семейных пар в Беларуси бесплодны. Но и такой диагноз сегодня не приговор. В Беларуси набирает популярность искусственное оплодотворение. Более месяц назад принята мера - о первой бесплатной попытке ЭКО. К тому же на эти цели предусмотрено и льготное кредитование. Цена одной процедуры - около 2 с половиной тысяч долларов. 

Рубрика "Мы это сделали"


У Инны Чулитской искусственной оплодотворение произошло со второго раза. Впрочем, медики дают всего 43 %, что процедура пройдет успешно с первого раза. Это условная цифра. Чем моложе женщина, тем больше вероятность удачи. К примеру, Инна родила своего долгожданного малыша в 40 лет.

Благодаря ЭКО, в нашей стране рождаются до тысячи здоровых детей в год. Замороженный материал родителей - далее можно использовать еще через год или два, чтобы завести второго малыша. Кстати, как раз здесь под микроскопом яйцеклетку оплодотворяют и помещают в сосуд. Далее в инкубаторе эмбрион растет от трех до пяти суток, перед тем, как наконец-то, попасть к маме в живот.

Как правило, пациентке подсаживают сразу пару потенциальных плодов. Именно поэтому зачастую после процедуры рождаются двойняшки. 

Олег Тишкевич, директор Центра вспомогательной репродукции: "В 1995 году появились первые дети, зачатые с помощью ЭКО. То есть, уже четверть века ЭКО существует в Беларуси. В Беларуси на данный момент три государственные и пять частных клиник. Если мы говорим о том, что приблизительно от 80 до 100 тысяч детей рождается в год в Беларуси, то один процент деток - это детки, зачатые ЭКО".

Генные технологии используются не только в ЭКО-центрах. В РНПЦ "Мать и дитя" работает самая современная в Беларуси лаборатория медицинской генетики. В прошлом году сюда был закуплен секвенатор. Это устройство позволяет находить у плода разные редкие генетические болезни еще до рождения. На самых ранних сроках беременности.

Удивительные генные технологии, "Семейный капитал", защита материнства. Рубрика "Мы это сделали"


Сергей Васильев, директор РНПЦ "Мать и дитя": "Проводится у нас и медико-генетическое консультирование. Те пары, которые имели в прошлом генетические заболевания, уже на стадии зачатия ребенка. Перед этим они проходят курс обследования, и мы оцениваем риски, насколько может проявиться или не проявиться болезнь. Безусловно, есть генетические заболевания, которые диагностируются на такой ранней стадии".

Каждый час в Беларуси на свет появляется около 10-13 малышей. Многие из них никогда не узнают, что когда-то десятки врачей ради них оставались после смены, не спали ночами, изучали и собирали консилиумы, чтобы новорожденный издал свой первый крик. 

Помощь семьям не заканчивается после выписки из роддома. Особенно, когда речь идет о тех, кто решился родить третьего или даже четвертого ребёнка. Чтобы взять на себя такую ответственность, нужна уверенность в завтрашнем дне. И именно для этого в Беларуси продолжается программа "Семейный капитал". Точнее сказать, постоянно развивается. Если раньше воспользоваться капиталом можно было только после совершеннолетия ребенка, теперь забрать деньги можно и досрочно.

Так, уже 16 тысяч семей подали заявление на досрочное распоряжение семейным капиталом. Чаще всего деньги идут на улучшение жилищных условий. Больше всего решений о досрочном использовании денег принято в Брестской, Минской и Гомельской областях. Сумма семейного капитала сегодня - 22 с половиной тысячи рублей. За время действия программы было открыто более 85 тысяч депозитных счетов. Не сложно подсчитать, о каких суммах идет речь. Однако и их невозможно сравнить с тем, какова цена человеческой жизни, первой встречи мамы со своим первенцем, возможности спасти новую жизнь, взять на руки малыша и произнести: "Поздравляю, вы стали мамой!".

 
 
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В рубрике "Мы это сделали" расскажем еще об одной сфере, которой по праву гордимся. В первый раз услышать слово "мама" - момент для каждой женщины особо памятный. И он...
 
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