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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О психологии и методах влияния на массы поговорим в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы" Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие...

Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие продавцы иллюзий, и как они обманывают людей, втягивая их в протесты? О психологии и методах влияния на массы поговорим всегодня после