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О психологии и методах влияния на массы поговорим в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы"

20.07.2020 09:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие продавцы иллюзий, и как они обманывают людей, втягивая их в протесты? О психологии и методах влияния на массы  поговорим в "Понятной политике" сегодня после "Панорамы".

 
 
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Манипуляция массами. Кто и зачем заставляет толпу плясать под свою дудку? Психология человека и влияние на подсознание при помощи ментальных приемов. Кто такие...
 
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