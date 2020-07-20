Всего в меру. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Июль продолжается, а вместе с ним и лето. В ближайшие дни им будут довольны все — и загорающие отдыхающие, и дачники, обещает pogoda.by.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На предстоящей неделе гомельчан ждет комфортная погода. Будет в меру солнечно, в меру дождливо.

В понедельник +25°C, после обеда местами осадки.

Во вторник +28°C, во второй половине дня грозы.

В среду +23°C и ясно.

В четверг +22°C, пасмурно, вечером возможен дождь

В пятницу северо-западный ветер сменится на южный и потеплеет, осадков не ожидается.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .