|
Всего в меру. Погода в Гомеле на неделе
20.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июль продолжается, а вместе с ним и лето. В ближайшие дни им будут довольны все — и загорающие отдыхающие, и дачники,
На предстоящей неделе гомельчан ждет комфортная погода. Будет в меру солнечно, в меру дождливо.
В понедельник +25°C, после обеда местами осадки.
Во вторник +28°C, во второй половине дня грозы.
В среду +23°C и ясно.
В четверг +22°C, пасмурно, вечером возможен дождь
В пятницу северо-западный ветер сменится на южный и потеплеет, осадков не ожидается.
Хорошей недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Июль продолжается, а вместе с ним и лето. В ближайшие дни им будут довольны все - и загорающие отдыхающие, и дачники, обещает pogoda.by.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)