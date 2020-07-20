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Всего в меру. Погода в Гомеле на неделе

20.07.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Июль продолжается, а вместе с ним и лето. В ближайшие дни им будут довольны все — и загорающие отдыхающие, и дачники, обещает pogoda.by.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На предстоящей неделе гомельчан ждет комфортная погода. Будет в меру солнечно, в меру дождливо.

В понедельник +25°C, после обеда местами осадки.

Во вторник +28°C, во второй половине дня грозы.

В среду +23°C и ясно.

В четверг +22°C, пасмурно, вечером возможен дождь

В пятницу северо-западный ветер сменится на южный и потеплеет, осадков не ожидается.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Июль продолжается, а вместе с ним и лето. В ближайшие дни им будут довольны все - и загорающие отдыхающие, и дачники, обещает pogoda.by.
 
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