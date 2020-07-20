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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Более 63 тысяч человек работают в ПВТ Парк высоких технологий за три года вырос более чем на 33 тысячи человек. К концу 2019-го там работали более 61-й, сегодня – свыше 63 тыс. человек. При этом налоговые...

Парк высоких технологий за три года вырос более чем на 33 тысячи человек. К концу 2019-го там работали более 61-й, сегодня – свыше 63 тыс. человек. При этом налоговые отчисления резидентов ПВТ в бюджет в прошлом году составили 302,3 млн. рублей. Это больше чем налоги всех предприятий Минпрома, Минсельхозпрода, Минстройархитектуры и многих других отраслей. Средний айтишник платит в 3 раза больше подоходного налога, чем средний работник в экономике Беларуси.Информационные технологии, развитие цифровой экономики - все это достижения суверенной Беларуси, которые стали возможны благодаря в том числе и сохранению советской инженерной школы. Поговорим об этом уже вечером. Журналисты АТН готовят к эфиру очередную премьеру - открытый показ рейтингового проекта АТН "Судьба гигантов". Расскажем, как зарождалась микроэлектроника в Беларуси, Украине, России и Болгарии. Покажем, как беспощадно для многих оказалось время, что стало с высокотехнологичной продукцией и работниками.