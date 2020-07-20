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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске прошел турнир по функциональному многоборью Любители и профессионалы, представители трех стран - Беларуси, России и Украины - всего 68 участников и 14 команд - на протяжении двух дней боролись за победу в третьей...

Любители и профессионалы, представители трех стран - Беларуси, России и Украины - всего 68 участников и 14 команд - на протяжении двух дней боролись за победу в третьей по счету "Битве городов". Это турнир по функциональному многоборью или, проще сказать - кроссфиту. Состязались в "Битве городов" как в личном, так и в командном зачете. Соревнования собрали и свою аудиторию болельщиков, которые не скупились на поддержку кроссфитерам. Победителем среди профессионалов стал Александр Ильин из России, среди любителей - Илья Францкевич и Оксана Битяй. Лучшая команда "Битвы городов" - "Двор-тим".