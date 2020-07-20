Пригородные автобусы в Колодищи с 1 августа станут городскими - список маршрутов

Источник материала: Tut.by

Пригородные автобусы в Колодищах сделают городскими уже с 1 августа. В связи с этим некоторые автобусы отменят, а некоторые — пустят по-другому. «Столичный транспорт и связь» сообщает подробности.

Вот как с 1 августа будет работать пассажирский транспорт в Колодищах:

будут работать автобусы № 167 «ДС Уручье-2 — Колодищи», одновременно отменят пригородные автобусы № 306 «ДС Уручье-2 — Колодищи»;

организуется работа автобусов № 169 «ДС Уручье-2 — ж/д. ст. Колодищи», одновременно отменят пригородные автобусы № 343 «ДС Уручье-2 — ж/д. ст. Колодищи», № 343у «ст. м. Уручье — ж/д. ст. Колодищи»;

организуется работа автобусов № 194С «ДС Уручье-2 — Колодищи-2 (Полигон)», одновременно отменят пригородные автобусы № 242 «ст.м. Уручье — Колодищи-2 (Полигон)», № 242ш «ДС Уручье-2 — Колодищи-2 (Полигон)»;

организуется работа автобусов № 195 «ДС Уручье-2 — МТЗ Колодищи», одновременно отменят пригородные автобусы № 396 «ДС Уручье-2 — МТЗ Колодищи», № 396у «ст.м. Уручье — МТЗ Колодищи», № 396А «ДС Уручье-2 — МТЗ Колодищи через жд. ст. Колодищи»;

организуются маршрутки № 1547-ТК «ж/д ст. Колодищи — ДС Корженевского», одновременно отменят пригородный скоростной автобус № 1547-СК «ж/д ст. Колодищи — ДС Корженевского».

По ссылке можно посмотреть схемы маршрутов .

Автобусы № 31, 172Э, 167, 169, 194С, 195, 1547-ТК в сторону Колодищей у метро «Уручье» будут делать остановку на посадочной площадке для городских маршрутов.