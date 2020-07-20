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Пригородные автобусы в Колодищи с 1 августа станут городскими - список маршрутов
20.07.2020 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пригородные автобусы в Колодищах сделают городскими уже с 1 августа. В связи с этим некоторые автобусы отменят, а некоторые — пустят по-другому. «Столичный транспорт и связь»
Вот как с 1 августа будет работать пассажирский транспорт в Колодищах:
По ссылке можно посмотреть
Автобусы № 31, 172Э, 167, 169, 194С, 195, 1547-ТК в сторону Колодищей у метро «Уручье» будут делать остановку на посадочной площадке для городских маршрутов.
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Пригородные автобусы в Колодищах сделают городскими уже с 1 августа. В связи с этим некоторые автобусы отменят, а некоторые - пустят по-другому. «Столичный...
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