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Курсы валют на 20 июля. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

20.07.2020 11:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский рубль вновь укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 40 копеек, евро - 2 рубля 73 копейки, и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских.

 
 
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Белорусский рубль вновь укрепился к трем основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 40 копеек, евро - 2 рубля 73 копейки, и 3 рубля 35 копеек стоят 100 российских.
 
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