Избивали и штрафовали. За 2 месяца силовики задержали больше 40 журналистов во время их работы

Источник материала: Tut.by

Для многих белорусов присутствие на акциях протеста, которые уже больше двух месяцев проходят по всей стране, пикетах по сбору подписей, участие в других подобных мероприятиях — это выражение их гражданской позиции. Для журналистов же это в первую очередь работа. Несмотря на это, и то, что чинить препятствия представителям СМИ при выполнении ими их должностных обязанностей это нарушение статьи Уголовного кодекса, силовики за последнее время задержали более 40 журналистов из различных белорусских и зарубежных изданий. Некоторые отделались поездкой в РУВД, некоторым пришлось отсидеть 10 суток. Есть те, у кого конфисковали для экспертизы рабочую технику. В нескольких случаях журналистов даже избили.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Журналистов во время работы задерживали и раньше. Даже в этом году с десяток представителей СМИ были задержаны и даже оштрафованы по нескольким статьям административного кодекса. Однако начиная с мая в связи с выборами президента подобные случаи участились. Журналистов любыми законными и незаконными способами пытаются не допустить до освещения того, что происходит в стране.

Больше всего из журналистов, пожалуй, пострадал Антон Трафимович с «Радио Свобода». Он 15 июля вел прямую трансляцию с акции в Минске. Во время задержания ему сломали нос. Антона доставили в РУВД, а через час отпустили без составления протокола.

Антон уже написал заявление в управление Следственного комитета Московского района, там же ему выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. 17 июля утром журналист приехал на улицу Кижеватова снимать побои. Но до здания Комитета судебных экспертиз не дошел: его снова задержали. К нему подошел человек в штатском, забрал телефон, рюкзак и посадил в машину, где находились еще двое в штатском. В РУВД Трофимовичу заявили: в отношении него ведется административный процесс по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица).

15 июля также задержали корреспондента БелаПАН Виолетта Савчиц. Ее также свозили в милицию и через час отпустили.

К примеру, Михаила Аршинского, который сотрудничает с телеканалом «Белсат» и выполняет задания других СМИ, 7 мая задержали и арестовали на 10 суток за то, что он вел стримы с акции поддержки блогера Сергея Тихановского в Могилеве. До этого его дважды штрафовали в марте и апреле на 594 и 540 рублей за нарушение законодательства о средствах массовой информации.

Неоднократно силовики задерживали и Александра Борозенко, который работает оператором на телеканале «Белсат». К примеру, утром 9 мая его остановили в Пуховичском районе, когда он ехал в Бобруйск на акцию «Антипарад». Его отвезли в Пуховичское РУВД в Марьиной Горке. Причиной для задержания стал номер машины, который будто бы вызвал подозрения у сотрудников ГАИ. Выпустили через несколько часов.

Задержали его и 4 июня в Бобруйске, где Светлана Тихановская проводила пикет по сбору подписей. На него составили протокол за нарушение все той же статьи 22.9 Административного кодекса. Вместе с ним была задержана и журналист-фрилансер Елена Дубовик, которая также сотрудничает с «Белсатом».

17 июня Александра задержали уже в Солигорске, где проходил пикет по сбору подписей в поддержку Виктора Бабарико. Составили очередной протокол и забрали технику на экспертизу.

9 мая в Бобруйске во время «Антипарада» задержали и журналиста Алеся Асипцова, который сотрудничает со многими независимыми изданиями. Суд наказал его 10 сутками ареста. Журналист объявил голодовку с первого и до последнего дня «суток».

Еще одну журналистку из Гомеля Ларису Щирякову, которая сотрудничает с телеканалом «Белсат», милиция задержала и отвезла в РОВД, когда она ехала на такси в центр города, где проходил последний пикет по сбору подписей в поддержку альтернативных претендентов в кандидаты в президенты. В отделении ей вручили повестку на судебное заседание по статье 22.9 Административного кодекса — нарушение законодательства о средствах массовой информации. До этого ее уже 4 раза штрафовали по этой статье. Общая сумма штрафов составила 3780 рублей.

12 мая к 10 суткам административного ареста приговорили журналиста Александра Буракова, который сотрудничает с изданием Deutsche Welle. 6 мая, когда задержали Сергея Тихановского он находился рядом с Могилевским изолятором временного содержания, куда должны были привезти блогера. 15 мая стало известно о задержании репортера Александра Буракова младшего. Журналист освещал акции, проходившие в Могилеве 5 и 6 мая. Ему тоже дали 10 суток.

Много раз силовики препятствовали работе сотрудников канала «Белсат» — оператора Сергея Ковалева и журналиста Галины Абакунчик. 5 июня они были в Жодино и освещали происходящее во время пикета Светланы Тихановской. Их задержала милиция, составила протокол за работу на зарубежное СМИ без аккредитации. Был суд, в итоге обоим журналистам дали штраф по 945 рублей. Еще раз Галину задержали в Солигорске 17 июня во время пикета Виктора Бабарико. У журналистки забрали мобильный телефон на экспертизу и составили на нее протокол по статье 22.9 Административного кодекса.

А 10 июня Сергея Ковалева задержали с еще одним журналистом «Белсат» Дмитрием Мицкевичем в Гродно. Они вели стрим с пикета по сбору подписей в поддержку Александра Лукашенко. У них забрали камеру и мобильные телефоны на экспертизу. 18 июня суд дал им штрафы — Сергею 1080 рублей, а Дмитрию — 945.

19 июня в областных и районных центрах страны белорусы вышли на «мероприятия солидарности». Здесь были массовые задержания журналистов. В Минске силовики задержали Аляксандру Дынько, Андрея Рябчика— это журналисты «Радио Свобода», Ирину Араховскую с «Белсат» (ей при задержании повредили камеру), Владимира Костина из Reuters, Марию Войтович и Артема Майорова с «Еврорадио». Среди задержанных в столице также оказались фотокорреспондент TUT.BY Вадим Замировский, журналист Onliner.by Анастасия Занько и Ирина Кардаш, журналист 112. ua. Всех их отвезли в РУВД разных районов Минска и через несколько часов отпустили.

В Могилеве работать на «акциях солидарности» помешали журналисту TUT.BY Анжелике Василевской и независимому журналисту Алесю Соболевскому. Их тоже отвезли в милицию, а потом отпустили.

Были в этот день задержания и в Бобруйске. В РОВД отвезли журналистку сайта Bobr.by Алесю Латинскую, провели досмотр и отпустили. Ее мужа Сергея Латинского, журналиста и наблюдателя правозащитной организации «Белорусский Хельсинкский комитет» тоже задержали и дали ему 10 суток ареста за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Еще одним задержанным в Бобруйске стал журналист «Вечернего Бобруйска» Денис Носов. Его отпустили без протокола.

20 июня акции продолжились. В Ганцевичах во время одной из них задержали двух журналистов регионального издания «Ганцавічскі час» Сергея Багрова и Александра Позняка. Их избили в прямом эфире. Позже суд обвинил журналистов по двум статьям: неповиновение законным требованиям милиции и участие в несанкционированном массовом мероприятии. Сергею Багрову дали 15 суток, Александр Позняк отделался штрафом в 810 рублей.

В Минске, когда хватали людей возле магазина symbal.by, задержали и внештатного фотографа БелаПАН Андрея Шавлюгу. Он около 2 часов провел в РУВД, потом его отпустили.

В Минске и других белорусских городах прошли акции протестов. Вместе с протестующими снова задерживали и журналистов. В столичных РУВД оказались журналисты «Еврорадио» Михаил Ильин и Артем Майоров, Алексей Судников и Всеволод Зарубин, журналисты TUT.BY (Алексея задерживали дважды за этот вечер), внештатник «Новага часу» Артем Лява, журналисты «Радио Свобода» Алесь Пилецкий и Андрей Рябчик. Задержали также Екатерину Андрееву и Игоря Ильяша с телеканала «Белсат» и Энди Смайта с Би-би-си. Всех их через несколько часов отпустили без протоколов.

В Гомеле в этот день на пару часов в милицию отвезли журналистов «Сильных новостей» Надежду Пужинскую, Марину Дробышевскую и Юрия Глушакова.

В Бресте на акциях работал Даниил Полянский, журналист портала «Первый регион». Его задержали. Двое суток до суда он провел в изоляторе временного содержания. Его признали виновным по статье 22.34 Административного кодекса — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, и дали штраф 810 рублей.

По этому поводу журналисты независимых СМИ готовят совместное заявление к общественности, властям и силовикам.