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Сенаторы проводят личные приемы граждан

20.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. В этом помогают личные приемы граждан. Их проводят и сенаторы. Так, 21 июля вопросы белорусов будет решать председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Начало приема в 10:00.
 
 
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Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. В этом помогают личные приемы граждан. Их...
 
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