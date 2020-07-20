|
Сенаторы проводят личные приемы граждан
20.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУслышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. В этом помогают личные приемы граждан. Их проводят и сенаторы. Так, 21 июля вопросы белорусов будет решать председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Начало приема в 10:00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услышать каждого и не оставить людей наедине с проблемой - на такой принцип работы ориентирована вся вертикаль власти. В этом помогают личные приемы граждан. Их...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)