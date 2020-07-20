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В Логойском вейкпарке - разгар сезона

20.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Экстремальный водный сезон в Беларуси в самом разгаре. В Логойском вейкпарке сотни любителей острых ощущений приходят каждый день, чтобы попытаться встать на вейкборд и поймать волну. Опытные инструкторы обучают всем необходимым навыкам в течение дня - после этого можно смело рассекать водную гладь круглые сутки, благодаря ночному освещению. В вейкпарк можно прийти со своим снаряжением или взять напрокат всю необходимую экипировку.

 
 
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Экстремальный водный сезон в Беларуси в самом разгаре. В Логойском вейкпарке сотни любителей острых ощущений приходят каждый день, чтобы попытаться встать на...
 
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