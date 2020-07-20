|
В Логойском вейкпарке - разгар сезона
20.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭкстремальный водный сезон в Беларуси в самом разгаре. В Логойском вейкпарке сотни любителей острых ощущений приходят каждый день, чтобы попытаться встать на вейкборд и поймать волну. Опытные инструкторы обучают всем необходимым навыкам в течение дня - после этого можно смело рассекать водную гладь круглые сутки, благодаря ночному освещению. В вейкпарк можно прийти со своим снаряжением или взять напрокат всю необходимую экипировку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экстремальный водный сезон в Беларуси в самом разгаре. В Логойском вейкпарке сотни любителей острых ощущений приходят каждый день, чтобы попытаться встать на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)