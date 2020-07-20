Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умный дом семейного типа строят в Бресте Его оснастят системой наружного видеонаблюдения. Камеры будут срабатывать на движение и открытие окон. А внутри построят электроподъемник для колясок. Платформа...

Его оснастят системой наружного видеонаблюдения. Камеры будут срабатывать на движение и открытие окон. А внутри построят электроподъемник для колясок. Платформа будет двигаться над ступенями лестницы на второй этаж. Также в доме оборудуют специальные санузлы и двери без порогов: все это для того, чтобы в коттедже было комфортно жить детям с ограниченными возможностями. Площадь жилья 200 квадратных метров. В нем сможет разместиться семья из десяти человек. А за домом скоро появится просторная лужайка и детский городок.Достроят коттедж уже в середине августа. Сейчас для нового дома семейного типа выбирают родителей-воспитателей. Он станет в Бресте уже девятым.