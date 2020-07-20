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Умный дом семейного типа строят в Бресте
20.07.2020 12:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго оснастят системой наружного видеонаблюдения. Камеры будут срабатывать на движение и открытие окон. А внутри построят электроподъемник для колясок. Платформа будет двигаться над ступенями лестницы на второй этаж. Также в доме оборудуют специальные санузлы и двери без порогов: все это для того, чтобы в коттедже было комфортно жить детям с ограниченными возможностями. Площадь жилья 200 квадратных метров. В нем сможет разместиться семья из десяти человек. А за домом скоро появится просторная лужайка и детский городок.
Михаил Волчок, заместитель гендиректора стройтреста № 8 г. Бреста: "Это первый дом в Бресте и Брестской области, где вместо привычных источников отопления будет использоваться электроэнергия. Плюс будет стоять электрокотел, который принесет существенную экономию как городскому бюджету, так и собственникам дома".
Достроят коттедж уже в середине августа. Сейчас для нового дома семейного типа выбирают родителей-воспитателей. Он станет в Бресте уже девятым.
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Его оснастят системой наружного видеонаблюдения. Камеры будут срабатывать на движение и открытие окон. А внутри построят электроподъемник для колясок. Платформа...
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