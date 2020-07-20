|
«Пропавшая» минчанка, взявшая взаймы 500 тысяч рублей, нашлась в России
20.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчанка, пропавшая со значительной суммой денег, которые она взяла взаймы у знакомых, нашлась в России — ее будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Об этом
В общей сложности риелтор взяла взаймы деньги у девяти человек на общую сумму более 500 тысяч рублей. Всем им она обещала вернуть долги не позднее января 2019 года. Когда срок подошел, то она просто перестала выходить на связь. Активные поиски женщины в итоге увенчались успехом: осенью 2019 года ее удалось найти на территории России, откуда ее экстрадировали на родину.
Сейчас женщина находится под стражей и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а ее уголовное дело будет передано в суд.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчанка, пропавшая с значительной суммой денег, которые она взяла в долг у знакомых якобы на строительство жилья, нашлась в России - ее будут судить за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)