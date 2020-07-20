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«Пропавшая» минчанка, взявшая взаймы 500 тысяч рублей, нашлась в России

20.07.2020 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка, пропавшая со значительной суммой денег, которые она взяла взаймы у знакомых, нашлась в России — ее будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: Alexander Mils, unsplash.com

Пропавшая 45-летняя женщина работала риелтором в одном из столичных агентств недвижимости. С апреля 2017 года по январь 2019 года она брала в долг крупные суммы у своих коллег и клиентов, с которыми поддерживала связь после успешного завершения сделок. Деньги, по ее словам, нужны были ей на строительство жилья. Иногда женщина меняла историю и говорила, что давно стояла нуждающихся в улучшении жилищных условий, а теперь у нее появилась возможность построить сразу две квартиры. Последнюю версию она поведала знакомому мужчине, пообещав передать ему одну из квартир после завершения строительства в счет погашения долга — он отдал ей 50 тысяч долларов, вместо недвижимости попросив вернуть ту же сумму. Когда наступил оговоренный срок возврата денег, женщина много раз просила его перенести: то застройщик тянет со сдачей дома, то не выходит получить документы для регистрации жилья. А затем женщина обратилась к своему знакомому с новой просьбой: чтобы побыстрее продать одну из квартир, в ней нужно сделать ремонт, а на это нужны деньги — в итоге она получила от него еще 20 тысяч долларов.

В общей сложности риелтор взяла взаймы деньги у девяти человек на общую сумму более 500 тысяч рублей. Всем им она обещала вернуть долги не позднее января 2019 года. Когда срок подошел, то она просто перестала выходить на связь. Активные поиски женщины в итоге увенчались успехом: осенью 2019 года ее удалось найти на территории России, откуда ее экстрадировали на родину.

Сейчас женщина находится под стражей и обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а ее уголовное дело будет передано в суд.

 
 
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Минчанка, пропавшая с значительной суммой денег, которые она взяла в долг у знакомых якобы на строительство жилья, нашлась в России - ее будут судить за...
 
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