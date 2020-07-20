Ноль баллов получил всего один абитуриент. РИКЗ рассказал, как сдали ЦТ по истории Беларуси

Источник материала: Tut.by

Стали известны результаты ЦТ по истории Беларуси. Максимальные 100 баллов в этом году получили 19 человек. Это на семь больше, чем в 2019-м, сообщает телеграм-канал Министерства образования.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим ​​Фоменок

Сдавать тестирование по истории Беларуси в этом году планировали 17,2 тысячи человек. Примерно 1600 на тест не пришли. Полностью с заданиями теста не справился лишь один человек. Его результат — ноль баллов. В прошлом году таких антирекордсменов было двое.

Тестирование в основные дни уже завершилось. ребятам осталось дождаться оценок по всемирной истории и географии.

Совсем скоро, а точнее с 24 июля, абитуриенты смогут отправиться в пункты проведения ЦТ, чтобы получить свои сертификаты. Те, кто «сдается» в резервные дни забрать свои результаты смогут с 29 июля.