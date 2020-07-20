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Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности
20.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня вы узнаете, как пойти в лес, сохранить самообладание и вернуться домой самостоятельно.
Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.
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