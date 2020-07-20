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Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности

20.07.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности
Официальный канал МЧС Беларуси на YouTube опубликовал новый выпуск «Энциклопедии безопасности», который затрагивает одну из самых актуальных на сегодня тем – правила безопасности в лесу, ведь сейчас практически ежедневно спасатели выезжают на поиски потерявшихся.

Сегодня вы узнаете, как пойти в лес, сохранить самообладание и вернуться домой самостоятельно.

«Энциклопедия безопасности» — это цикл видеороликов, который поможет как взрослым, так и детям напомнить правила безопасности. В видео не только разобраны ситуации, в которых может оказаться человек, но, и показан алгоритм правильных действий. Меньше чем за 10 минут вы увидите все, что способно помочь выстоять в любой ЧС.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у людей пожилого возраста, кроме того, теряются и дети. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства.

Несколько советов:

 
 
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> Официальный канал МЧС Беларуси на YouTube опубликовал новый выпуск «Энциклопедии безопасности», который затрагивает одну из самых актуальных на сегодня тем –...
 
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